Король воров: как «Аладдин» ограбил американцев

Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, — и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый «Аладдин», игровой ремейк одноименной легенды студии Disney. В свои первые выходные в Штатах лента Гай Ричи, автора знаменитых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», заработала немногим более $86 млн.

Ожидается, что за четыре праздничных кинодня картина, одну из главных ролей в которой исполнил Уилл Смит (он сыграл того самого Джинна), выручит на домашнем рынке около $111 млн и, таким образом, войдет в топ-5 лучших открытий в истории уикенда, приуроченного ко Дню памяти. Возглавляет его, к слову, блокбастер «Пираты Карибского моря: На краю Света» (тоже Disney, если кто забыл), в 2007 году стартовавший с почти $140 млн.

Что касается международного выступления «Аладдина», то в других странах мира (а дебютировала лента уже почти на всех крупных рынках — за исключением Японии) игровой ремейк заработал за минувшие выходные аж $121 млн. Наибольший вклад в данную сумму внесли китайцы, которые порадовали создателей проекта $18,7 млн.

На второй строчке расположилась третья часть любимой многими экшн-франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Вторые выходные в США принесли картине чуть менее $24,5 млн — и благодаря этому фильм теперь является самым кассовым представителем серии с результатом в $101 млн (речь именно про американские сборы).

Замкнул тройку сильнейших супергеройский боевик «Мстители: Финал», для которого этот уикенд стал уже пятым домашним и пополнил кассу блокбастера на почти $17 млн. Таким образом, Тони Старк и компания стали еще ближе к преодолению действительно исторической планки ($2,788 млрд), установленной Джеймсом Кэмероном и его «Аватаром» в 2009 году: если «Мстители» смогут заработать еще 111 млн в сумме (а они, очевидно, смогут), лента станет самой мощной в плане финансов в контексте вообще всей истории мирового кинематографа.

Прямо следом за топ-3 расположился милейший «Покемон. Детектив Пикачу» — третьи выходные в США согрели создателей картины $13,3 млн.

Последним представителем первой пятерки стал новичок недели — супергеройский хоррор «Гори, гори ясно», над созданием которого среди прочих работал автор «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. За 24-26 мая фильм выручил всего $7,5 млн, тем самым разочаровав экспертов, которые прогнозировали ужастику чуть лучшее выступление.

На шестой строчке расположился еще один дебютант — первая режиссерская работа актрисы Оливии Уайлд «Образование», которая собрала $6,5 млн.

Позицией ниже финишировал семейный фильм «Собачья жизнь 2», сиквел драмы о собаках и жизни в целом, вынуждающей абсолютно каждого рыдать. За свой второй уикенд лента заработала $4,1 млн.

Восьмой ($3,8 млн за третьи выходные) стала комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» — «женский» ремейк популярной картины 1988 года, главные роли в котором исполнили Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй.

Девятая строчка досталась триллеру Деона Тейлора «Незваный гость», который на четвертых выходных сумел выручить $2,27 млн.

Наконец, десятой оказалась романтическая комедия режиссера Джонатана Ливайна «Та еще парочка», главные роли в которой исполнили Сет Роген и Шарлиз Терон, — четвертый уикенд и $1,7 млн.