Король воров: как «Аладдин» ограбил американцев

«Аладдин» возглавил американский прокат

Кадр из трейлера фильма Гая Ричи «Алладин» (2019)

Кадр из трейлера фильма Гая Ричи «Алладин» (2019)

Disney
Сильный старт «Аладдина», рекорд «Джона Уика» и погоня «Мстителей»: «Газета.Ru» рассказывает о главных показателях американского бокс-офиса за 24-26 мая.

Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, — и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый «Аладдин», игровой ремейк одноименной легенды студии Disney. В свои первые выходные в Штатах лента Гай Ричи, автора знаменитых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», заработала немногим более $86 млн.

Ожидается, что за четыре праздничных кинодня картина, одну из главных ролей в которой исполнил Уилл Смит (он сыграл того самого Джинна), выручит на домашнем рынке около $111 млн и, таким образом, войдет в топ-5 лучших открытий в истории уикенда, приуроченного ко Дню памяти. Возглавляет его, к слову, блокбастер «Пираты Карибского моря: На краю Света» (тоже Disney, если кто забыл), в 2007 году стартовавший с почти $140 млн.

Что касается международного выступления «Аладдина», то в других странах мира (а дебютировала лента уже почти на всех крупных рынках — за исключением Японии) игровой ремейк заработал за минувшие выходные аж $121 млн. Наибольший вклад в данную сумму внесли китайцы, которые порадовали создателей проекта $18,7 млн.

На второй строчке расположилась третья часть любимой многими экшн-франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Вторые выходные в США принесли картине чуть менее $24,5 млн — и благодаря этому фильм теперь является самым кассовым представителем серии с результатом в $101 млн (речь именно про американские сборы).

Замкнул тройку сильнейших супергеройский боевик «Мстители: Финал», для которого этот уикенд стал уже пятым домашним и пополнил кассу блокбастера на почти $17 млн. Таким образом, Тони Старк и компания стали еще ближе к преодолению действительно исторической планки ($2,788 млрд), установленной Джеймсом Кэмероном и его «Аватаром» в 2009 году: если «Мстители» смогут заработать еще 111 млн в сумме (а они, очевидно, смогут), лента станет самой мощной в плане финансов в контексте вообще всей истории мирового кинематографа.

Прямо следом за топ-3 расположился милейший «Покемон. Детектив Пикачу» — третьи выходные в США согрели создателей картины $13,3 млн.

Последним представителем первой пятерки стал новичок недели — супергеройский хоррор «Гори, гори ясно», над созданием которого среди прочих работал автор «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. За 24-26 мая фильм выручил всего $7,5 млн, тем самым разочаровав экспертов, которые прогнозировали ужастику чуть лучшее выступление.

На шестой строчке расположился еще один дебютант — первая режиссерская работа актрисы Оливии Уайлд «Образование», которая собрала $6,5 млн.

Позицией ниже финишировал семейный фильм «Собачья жизнь 2», сиквел драмы о собаках и жизни в целом, вынуждающей абсолютно каждого рыдать. За свой второй уикенд лента заработала $4,1 млн.

Восьмой ($3,8 млн за третьи выходные) стала комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» — «женский» ремейк популярной картины 1988 года, главные роли в котором исполнили Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй.

Девятая строчка досталась триллеру Деона Тейлора «Незваный гость», который на четвертых выходных сумел выручить $2,27 млн.

Наконец, десятой оказалась романтическая комедия режиссера Джонатана Ливайна «Та еще парочка», главные роли в которой исполнили Сет Роген и Шарлиз Терон, — четвертый уикенд и $1,7 млн.