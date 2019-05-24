Плейлист недели: Flying Lotus, Антоха МС и Иван Дорн

Flying Lotus — «Hot Oct.»

Американский продюсер и диджей Стивен Эллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus, вернулся с первым за пять лет альбомом «Flamangra». В отличие от импровизационного «You're Dead», пластинка получилась куда более цельной, однако не обошлось и без привычных для артиста изобразительных средств — головокружительного электронного грува, космических зарисовок и джазовых экспериментов. В нее вошли 27 треков, среди которых и трогательный трибьют Маку Миллеру, трагически скончавшемуся в сентябре прошлого года. Над проектом работали Андерсон Пак, Соланж, Тиерра Уэк, Дэвид Линч, Дензел Карри, Thundercat и другие.

Моррисси — «It's Over»

Британский музыкант и вокалист культовой группы The Smiths Моррисси, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом и на вопрос «Зачем он нам в 2019 году?» отвечает новой пластинкой. «California Son» — это 12 кавер-версий хитов Джони Митчелл, Боба Дилана, Дайон Уорвик и многих других. Вместе с Моррисси над альбомом работали вокалист Green Day Билли Джо Армстронг, LP, Эд Дрост и Ариэль Энгл.

Муся Тотибадзе — «Лети»

Певица, актриса, а еще дочь известного грузинского и российского художника в третьем поколении Константина Тотибадзе Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом «Мальчик» — романтичный и зажигательный электропоп вперемешку с диско — то, что нужно в преддверии лета.

Стив Лейси — «Hate CD»

Басист группы The Internet Стив Лейси заявил о себе как сольный артист еще в 2017 году, выпустив мини-релиз «Steve Lacy's Demo», все демо которого были записаны на телефон. Спустя два года 20-летний музыкант не только созрел для полноформатного альбома, но и порядком возмужал — «Apollo XXI» — осмысленное движение в сторону соула с элементами фанка и ар-н-би. Главным вдохновителем проекта, к слову, стал Принс.

Новинки от Ивана Дорна — всегда большой праздник. На днях музыкант выпустил макси-сингл «Страсть во сне опомнись», записанный совместно с продюсером Вакулой. В мини-альбом вошли три композиции, последние две — «Во сне» и «Опомнись» артисты уже представили ранее вместе с клипом.

Дензел Карри — «Speedboat»

Один из самых ярких представителей нынешней рэп-сцены — Дензел Карри отметился новым синглом «Speedboat», рискующим стать еще одним бенгером, — ударный бит с присущей хип-хоп исполнителю быстрой и агрессивной манерой подачи. Вместе с песней вышел и клип, в который вошли кадры из фильма «Плохие парни 2». Также артист анонсировал новый альбом «ZUU» (релиз 31 мая).

Com Truise — «Departure»

Электронщик Сет Хэйли, выступающий под псевдонимом Com Truise (да-да, почти как Том Круз), выпустил новый релиз «Persuasion System» — космическое приключение по самым мрачным и атмосферным уголкам синтвейва.

Антоха МС — «Бом»

Лето по традиции не обходится без треков Антохи МС, а пока до самого классного времени года остается чуть больше недели, артист поделился новой песней «Бом». «Бом-бом-тирли-тирли-бом», — поет Антоха, и советует: чай стоит заваривать только кипятком (предчувствуем много мемов).