Атака на Зеленского? «Слуга народа» заблокирован на YouTube

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен для просмотра в России, передает Интерфакс. По информации, видео было изъято из доступа по просьбе правообладателя.

Отмечается, что ранее все серии были доступны на YouTube в официальном канале студии «Квартал 95», обладающей правами на шоу. Однако с 22 мая платформа ограничила доступ к роликам, причем не только в России. По данным «Би-би-си», сериал также недоступен в Британии.

Как сообщают Ведомости, «Слуга народа» был заблокирован для всех пользователей сервиса YouTube. По информации газеты, это стало «временной мерой».

«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», — цитирует диджитал-директора студии Сергея Пушкина издание.

Комедийный сериал «Слуга народа» вышел в 2015 году и за короткое время стал одним из самых популярных и рейтинговых шоу на территории Украины. Уточняется, что его посмотрели более 20 млн зрителей, а на канале «Квартала 95» в YouTube — 98 млн человек. Кроме того, в сентябре 2017 года основанная Зеленским студия продала права на показ шоу крупнейшему стриминговому сервису Netflix.

Сериал рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько (Владимир Зеленский), который стал президентом Украины. Всего было снято три сезона.

Третий сезон «Слуги народа» вышел на телеканале «1+1», контролируемом олигархом Игорем Коломойским, в марте этого года. Проект не раз обвиняли в том, что из комедийного он превратился в агитационный.

Кроме того, с самого начала президентской гонки на Украине в СМИ ходили слухи о том, что Коломойский якобы финансово поддерживал кандидатов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко для создания конкуренции бывшему главе государства Петру Порошенко.

Возмущение многих вызвал инцидент в апреле это года, когда телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента показал несколько программ с участием Зеленского. Тогда в сообщении, опубликованном на сайте телеканала, говорилось, что показ проектов студии «Квартал 95», в том числе сериала «Слуга народа», не является нарушением законодательства, а программная сетка «не адаптируется под рекламу никаких политических сил».

В свою очередь Зеленский не раз опровергал слухи о финансировании его кампании бизнесменом. В интервью журналисту Дмитрию Гордону украинский лидер подчеркивал, что Коломойский не станет руководить страной в случае избрания его на пост президента.

«Ну как он может мной управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал», — рассказывал Зеленский.

Сам олигарх в раннем интервью украинскому журналисту также опроверг слухи о том, что он финансирует предвыборную кампанию звезды «Слуги народа». По словам Коломойского, он не мог это сделать «в связи с финансовыми ограничениями, наложенными на его активы Лондонским судом».

В то же время Коломойский открыто высказывался о своих политических предпочтениях. В марте этого года владелец телеканала «1+1» в интервью корреспонденту «Би-би-си» назвал Зеленского «символом смены поколений».

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — заявил он.

Сам Зеленский в той же беседе был настроен против Коломойского и резко опроверг слухи о продвижении медиаменеджером его кандидатуры на выборах.

«Во-первых, это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского. Все мы перед законом равны — будь то человек, будь то олигарх или крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет», — отметил президент Украины.

31 марта Владимир Зеленский вышел во второй тур президентских выборов, опередив экс-главу Украины Петра Порошенко. 21 апреля политик выиграл второй тур, набрав 73,22% голосов. 20 мая состоялась инаугурация Зеленского на посту президента.