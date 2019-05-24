Победитель или нет? «Голос» решит судьбу дочки Алсу

В пятницу, 24 мая, в 21:30 по московскому времени на Первом канале стартует прямая трансляция специального выпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети». Ранее организаторы проекта приняли решение провести дополнительный этап состязаний после аннулирования результатов голосования.

Специалисты компании Group-IB, занимавшейся проверкой звонков и сообщений, отправленных в качестве голосов за участников финала детского «Голоса», выявили определенные нарушения в голосовании. По информации источника, всего в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Микеллы Абрамовой.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — было сказано в заявлении телеканала.

Дополнительный шанс стать победителем шестого сезона проекта получила не только тройка лидеров в лице Микеллы Абрамовой, Ержана Максима и Валерия Кузакова, но и другие участники состоявшегося 26 апреля финала — Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова.

В каком именно формате будет проходить дополнительный эпизод, пока неизвестно.

Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода отказалась участвовать в предстоящем спецвыпуске детского «Голоса». Об этом пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова рассказала ТАСС.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сказала она накануне прямого эфира дополнительного выпуска шоу.

По словам представительницы артистки, комментировать победу своей ученицы на конкурсе она отказалась.

«По этому вопросу Светлана Лобода ничего вообще не комментирует, ни одного слова от нее на эту тему не было», — сказала Бурлакова.

В преддверии выхода дополнительного финала конкурса на Первом канале появился анонс спецвыпуска. Видеоролик представляет собой нарезку моментов шестого сезона проекта с эмоциональным закадровым текстом.

«Все мы — одна большая семья, мы поддерживаем друг друга, в нашей жизни есть и радости, и разочарования, но даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями», — говорит фирменный голос канала в анонсе.

Ранее певица Алсу впервые публично прокомментировала скандал, вызванный победой ее дочери на проекте «Голос. Дети». Заслуженная артистка России в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что руководство конкурса втянуло детей «в какие-то игры». Несмотря на обрушившуюся на ее семью волну негатива, певица выразила уверенность в том, что «все закончится хорошо».

Также Алсу подчеркнула, что ее дочь сама принимает решение об участии в спецвыпуске детского «Голоса».

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала исполнительница.

Более подробный комментарий о сложившейся ситуации Алсу пообещала дать 1 июня — в День защиты детей.

В конце мая певица Полина Гагарина впервые отреагировала на скандал вокруг шоу «Голос. Дети». Во время интервью ютьюб-шоу «А поговорить?» артистка призналась, что не следила за шестым сезоном проекта — в это время она участвовала в международном песенном шоу «Singer» в Китае.

Однако разразившийся скандал вынудил певицу посмотреть выступление тогда еще десятилетней дочери Алсу. По мнению Гагариной, песня рэпера Эминема и певицы Рианны «Love the Way You Lie» оказалась для ребенка слишком сложной. Также исполнительница отметила, что этот хит очень популярен в Китае, и она сама хотела с ним выступить, но передумала.

«Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание! Она начала-то просто потрясающе, и потом я понимаю, что «ну и все», потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет», — сказала артистка.

Певица убеждена, что Микелле следовало подобрать менее сложную композицию, а также она обвинила взрослых в «подставе» ребенка.