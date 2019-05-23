Бросила дочку Алсу? Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голоса»

Украинская певица Светлана Лобода пропустит специальный выпуск шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети», на котором она была одной из наставниц. По словам пресс-секретаря 36-летней артистки Дарьи Бурлаковой, 24 мая, когда в эфире Первого канала и будет показан дополнительный эпизод конкурса, уроженка Киева будет выступать в Казахстане.

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — приводит ее слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, проходили ли предварительные съемки передачи, представительница певицы заявила, что «ничего не проходило».

«Светлана на гастролях, она приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве», — заключила пресс-секретарь.

Напомним, что победительницей шестого сезона детского «Голоса» стала подопечная Лободы — Микелла Абрамова, являющаяся дочерью знаменитой певицы Алсу. В финале юная исполнительница набрала 56,5% голосов, значительно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова), — однако некоторые зрители назвали триумф Абрамовой «накрученным». В результате Первым каналом была организована проверка результатов шестого сезона популярного шоу. Тогда же на телеканале сообщили, во время голосования были отмечены некие «аномалии», которые могли стать причиной сбоя в системе голосования.

Спустя пару недель компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале передачи, опубликовала первые итоги расследования. Из отчета следует, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, как раз — дочери Алсу.

Представители Первого канала, в свою очередь, сразу же после публикации отчета заявили, что аннулируют итоги сезона.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — говорилось в заявлении телеканала.

Вещатель также уточнил, что проводимый аудит не ставит перед собой цель предъявить кому-то обвинения: «Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения».

Вместе с тем на Первом канале решили провести спецвыпуск детского «Голоса», участие в котором, как ожидается, должны принять многие конкурсанты, выступавшие в шестом сезоне. Согласно СМИ, приглашение на съемки получила и Микелла Абрамова.

Добавим, что на днях скандал с «Голосом» впервые публично прокомментировала сама Алсу. В частности, призерка «Евровидения-2000» заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Также она выразила надежду, что «все закончится хорошо». Согласно певице, ее дочь сама примет решение по поводу своего участия в спецвыпуске, который будет показан в прямом эфире Первого канала 24 мая.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала она в эфире радиостанции «Серебряный дождь», передает РИА «Новости».

Детский «Голос» был впервые показан на российском телевидении еще в феврале 2014 года. Наставниками проекта в разное время были певцы Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Нюша, Светлана Лобода, а также композитор Максим Фадеев и рэпер Баста. Седьмой сезон «Голоса. Дети», согласно слухам, должен стартовать в начале следующего года, при этом в качестве его «коучей» якобы выступят все те же Пелагея, Меладзе и Ани Лорак. Помимо детского «спин-оффа» проекта, в России транслируется его основная версия (7 сезонов, старт в 2012-м) и «Голос. 60+» (1 сезон, старт в 2018-м).