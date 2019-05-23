Ответит за бесов? Соловьева вызвали на дуэль

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев опубликовал открытое письмо, в котором вызвал на дуэль популярного телеведущего Владимира Соловьева из-за его высказываний в адрес протестующих против строительства храма в сквере екатеринбуржцев.

«Ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество.

Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — написал Гурьев.

В своем обращении журналист также пояснил, что встреча должна пройти на нейтральной стороне.

«Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно. Конечно, ты, скорее всего, проигнорируешь это письмо или , в лучшем случае, вызовешь к себе на передачу, но я к тебе не пойду по двум причинам: во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени, а во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — добавил он.

В заключение автор письма подчеркнул, что является «простым российским журналистом», который хочет выяснить отношения с телеведущим.

«Извиняться ты точно не будешь, поэтому ты заслуживаешь «люлей». Я не спортсмен и не боец. Я простой российский журналист. Но надавать тебе по «щам» составит для меня большое удовольствие», — добавил он.

В интервью «Радио Свобода» Гурьев также рассказал, что пристально следит за ситуацией в Екатеринбурге.

«Сквер и храм в Екатеринбурге получили достаточно большую огласку, и ситуация с храмом стала символической», — прокомментировал журналист.

При этом он отметил, что сам является верующим человеком, однако выступает за диалог власти и горожан.

С 13 мая в Екатеринбурге шли протестные акции против строительства собора Святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы. Как показал опрос ВЦИОМ, 74% жителей считают выбранное место неудачным для строительства храма.

Комментируя события в Екатеринбурге, Владимир Соловьев в эфире утренней авторской программы на радио «Вести FM» назвал противников храма «бесами» и сообщил, что намерен судиться и «изгонять бесов».

«И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш», — возмутился телеведущий.

Соловьев также рассказал, что на него написано заявление в правоохранительные органы по поводу предыдущего выступления, в котором он также назвал жителей Екатеринбурга бесами.

«С радостью, коль судьба моя — изгонять бесов», — заключил он.

Екатеринбургская епархия в свою очередь раскритиковала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что опрос не отражает реальной картины, так как проведен «во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы». Также подчеркивается, что «главный опрос впереди».

Ранее Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1». В рамках очередного выпуска шоу между Соловьевым и Непогодиным возник ожесточенный спор, касающийся националистических идей в украинской армии.

В частности, Соловьев напомнил визави, что тема нацизма популяризируется в рядах военнослужащих Украины, тогда как Степана Бандеру, лидера националистического движения на Западной Украине, там считают героем.

Непогодин, в свою очередь, парировал, что Бандера для части украинцев являлся символом борьбы со «сталинизмом». «А какая альтернатива была?» — спросил у Соловьева приглашенный эксперт, тем самым оправдывая отношение бандеровцев к фашистам.

Эта реплика разозлила ведущего, в результате чего тот закричал на гостя: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!» Непогодин же не стал оспаривать требование Соловьева и вскоре действительно ушел со съемок шоу, улыбаясь.