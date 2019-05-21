«Мертвые не умирают», «Падение ангела» и другие трейлеры недели

«Солнцестояние» («Midsommar»), Ари Астер. Премьера в России — 18 июля

В очередном промо-ролике триллера «Солнцестояние», который можно без всякого преувеличения назвать одним из самых ожидаемых фильмов грядущего летнего киносезона, зрителям показывают, как именно главные герои дошли до жизни такой. Согласно сюжету новой ленты Ари Астера, автора той самой «Реинкарнации», признанной критиками едва ли не лучшим ужастиком ушедшего года, американские тинейджеры отправляются на летний отпуск в Европу. В один из дней они забредут в шведскую деревню, где как раз проходит национальный фестиваль. И все бы хорошо, но впоследствии окажется, что данный праздник непосредственным образом связан с леденящим кровь языческим культом: и это, естественно, не сулит приезжим ничего хорошего.

«Гори, гори ясно» («Brightburn»), Дэвид Яровески. Премьера в России — 23 мая

После увольнения из Disney автор «Стражей галактики» Джеймс Ганн даром время не терял и до начала работы над сиквелом «Отряда самоубийц» спродюсировал хоррор «Гори, гори ясно». Создатели фильма предлагают поразмышлять над любопытным вопросом: что, если ребенок, наделенный сверхспособностями, вместо того, чтобы стать супергероем, окажется зловещим созданием? Над сценарием картины работали брат и кузен Ганна Брайан и Марк. В российский прокат картина выйдет уже на этой неделе, а пока что ловите ее финальный трейлер.

«Мертвые не умирают» («The Dead Don't Die»), Джим Джармуш. Премьера в России — 11 июля

С вампирами Джим Джармуш разобрался еще в драме «Выживут только любовники», теперь дело дошло до оживших трупов в комедии «Мертвые не умирают» — хронике локального зомби-апокалипсиса в американском захолустье. В ролях — Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс и рэпер RZA.

«Клуб анонимных киллеров» («Killers Anonymous»), Мартин Оуэн. Премьера в России — 4 июля

До недавних пор Мартин Оуэн заслуженно считался малоизвестным режиссером, на счету которого значились всего два полнометражных фильма (хорроры «Давай будем плохими» и «Лос-анджелесский слэшер»), обруганные критиками. Уже этим летом, впрочем, постановщик может заметно поправить свое реноме за счет крайне любопытной (судя по описанию и трейлеру) ленты с мощным кастом — Гари Олдман, Джессика Альба и Майанна Беринг. Картина расскажет о клубе анонимных киллеров, посредством которого городские сумасшедшие стараются подавить свои стремления к массовым убийствам, но в итоге ввязываются в еще большие неприятности.

«Падение ангела» («Angel Has Fallen»), Рик Роман Во. Премьера в России — 22 августа

Третья часть полюбившейся зрителям франшизы («Падение Олимпа», «Падение Лондона») с Джерардом Батлером и Морганом Фриманом в главных ролях. Ожидается, что в ленте будет много перестрелок, взрывов и других экшн-сцен, по итогам которых звезда «Законопослушного гражданина» в очередной раз опровергнет пословицу «Один в поле не воин», — в общем, классика.

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»), Крис Рено, Джонатан дель Валь. Премьера в России — 30 мая

Еще одна большая премьера текущей недели (и, следовательно, очередной финальный трейлер в нашем списке) — новая часть анимационной франшизы «Тайная жизнь домашних животных». Первый мультфильм серии прошел в России с феноменальным успехом, заработав в прокате более 2 млрд рублей. На этот раз создатели обещают еще больше шуток, комичных ситуаций и новых персонажей.

«Дочь волка» («Daughter of the Wolf»), Дэвид Хэкл. Премьера в России — не назначена

Боевик от автора пятой «Пилы» Дэвида Хэкла расскажет о военном специалисте Клэр, несовершеннолетнего сына которой похищают с целью получения выкупа. Как это обычно и бывает в подобных фильмах, данная идея обернется для киднепперов крахом, ведь главная героиня внезапно активирует Рэмбо-режим — и мало не покажется уже никому.