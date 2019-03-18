Собчак так и не дождались: Божена похоронила Малашенко

Проводить Игоря Малашенко в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги, среди которых его вдова Божена Рынска, дочь Елизавета, адвокат Малькольм Тауб, народный артист России Николай Досталь, бизнесмен Петр Авен, телепродюсер Этери Левиева, журналисты Алексей Венедиктов, Юрий Рост, Сергей Бунтман, Евгения Альбац, Павел Лобков, Анна Качкаева и Андрей Красовский. Проститься с Малашенко пришел также советник президента Российской Федерации Валентин Юмашев с супругой Татьяной Юмашевой, дочерью бывшего президента страны Бориса Ельцина.

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Вдова медиаменеджера Божена Рынска пришла на церемонию в сопровождении двух родственниц, которые держали ее под руки. По словам очевидцев, журналистка не отходила от гроба и периодически целовала покойного в лоб. Позже Рынска призналась, что перед смертью ее супруг страдал от депрессии, передает РБК.

«Игорь действительно болел тяжелой депрессией. Были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала. Но ухудшение случилось в конце декабря, а совсем депрессия наступила — это был январь-февраль», — рассказала Рынска.

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Журналистка добавила, что ее супруга «убил» бракоразводный процесс в Нью-Йорке, из-за которого произошло обострение депрессии.

«До смерти Игоря у меня был очень тяжелый период, и для меня это стало самой главной проблемой. Я воевала с противоположной стороной в [бракоразводном] процессе. Я забыла об Игоре, я не создавала дома ласкового, комфортного, трепетного, спокойного настроения, которое так нужно было Игорю», — продолжила вдова Малашенко.

До отношений с Рынской медиаменеджер был женат на бывшем художественном директоре галереи «Манеж» Елене Малашенко (Пивоваровой). На церемонию прощания с отцом своих детей она не приехала.

Во время прощания в адрес усопшего прозвучало немало слов благодарности за его работу.

Правозащитница Зоя Светова отметила, что Малашенко ​стал создателем «замечательного телевидения, которое формировало нас после перестройки».

«Это то самое телевидение, которое рассказывало про войну в Чечне, сделало программу «Куклы» и много чего еще. Это то самое телевидение, которое разгромила нынешняя власть. И я думаю, что о том телевидении, которое Игорь создал со своими друзьями и коллегами, написаны настоящие книги», — сказала правозащитница.

Адвокат Малашенко Малкольм Тауб назвал медиаменеджера истинным джентльменом и примерным семьянином.

«Я очень горюю, меня ранила его смерть», — передает слова Тауба ТАСС.

Основателя НТВ похоронили на Троекуровском кладбище рядом с рядом с могилами актрисы Веры Глаголевой и певца Евгения Осина.

О смерти Игоря Малашенко стало известно 25 февраля: он был найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет. Телеведущая Ксения Собчак одна из первых выразила соболезнования родным медиаменеджера и сообщила о причине его смерти.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб. RIP», — написала Собчак.

Позже Божена Рынска заявила о клинической смерти, которую она пережила после потери супруга.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала Рынска в фейсбуке.

В первых числах марта родственница журналистки Нина Костикова в интервью mk.ru рассказала, что Рынска все еще находится в Испании. При этом она назвала «чушью» заявления о том, что ей на время предоставил дом бывший работодатель Малашенко Владимир Гусинский.

«Более того, никто из семьи Гусинских не позвонил, не выразил ни сочувствия, ни соболезнования Божене. Слышала, что жена Гусинского разместила у себя на странице в соцсети нелицеприятные и неправдивые комментарии», — отметила Костикова.

Она также рассказала, что на опознание тела Малашенко приехала только его старшая дочь — она же единственная из троих детей присутствовала на похоронах. Само тело разрешили вывезти из страны не раньше 6 марта, несмотря на то, что изначально речь шла о более ранней дате.