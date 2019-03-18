Зеленскому нашли замену: кто это

В новом выпуске «Вечернего Квартала» производства «Студии Квартал 95» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского участники передачи представили зрителям нового члена коллектива, которым стал капитан команды «Стадион Диброва» шоу «Лига Смеха» Владимир Мартынец, передает U-News.

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«Встречайте нового жителя «Квартала», — сказали актеры во время эфира.

Мартынец принял участие в нескольких номерах «Вечернего квартала», однако на данный момент точно неизвестно, будет ли он задействован в записи выпусков на постоянной основе. Сообщается, что приглашение может быть связано с уходом лидера студии Владимира Зеленского из проекта в связи с участием в выборах главы государства.

Команда «Стадион Диброва» была основана в 2017 году и стала победителем зимнего кубка четвертого сезона «Лиги смеха». Сам Мартынец был признан лучшим актером по итогам сезона.

Новый участник «Студии Квартал 95» появился на фоне сообщений о падении предвыборного рейтинга самого Зеленского. Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Greenberg Quinlan Rosner с головным штабом в Вашингтоне, показали, что его популярность среди украинцев упала на 4% — с 28% до 24%.

В то же время аналитики компании, которая занималась стратегическим консультированием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 и 2010 годах, а также работала с партией бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2007 году, обратили внимание на рост популярности действующего президента страны Петра Порошенко, чей рейтинг поднялся до 20%.

При этом аналитики также отметили и падение уровня поддержки бывшего премьер-министра страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — готовность проголосовать за нее выразили лишь 13% респондентов.

Незадолго до публикации новых данных о политических предпочтениях украинцев, в СМИ появились сообщения о том, что сервис YouTube заблокировал видеоролик Зеленского, где он заявил об отсутствии у своей команды страха перед «хакерскими-шмакерскими» атаками.

«Эта учетная запись заблокирована из-за неоднократных или грубых нарушений политики ютьюба относительно спама, мошенничества, обманчивого содержания или иных отклонений от условий использования», — говорилось в тексте, который демонстрировался вместо видеоролика.

Позднее видео вновь было разблокировано, однако руководство видеосервиса не стало называть причин произошедшего.

Ранее киевская полиция провела проверку дворца «Украина», где проходило выступление «Студии Квартал 95», из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Однако в ходе проверки здания сотрудниками правоохранительных органов и саперами никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Организаторы мероприятия не проводили эвакуацию, так как сразу же решили, что происходящее является провокацией.

Сам кандидат в президенты неоднократно говорил о том, что считает беспрецедентным давление на себя со стороны украинского руководства и обращался к своим сторонникам через социальные сети, чтобы предупредить о готовящихся против него уголовных делах и провокациях разного рода.

Так, он рассказывал о том, что против его «Студии Квартал 95» планируется возбудить уголовное дело из-за отмывания денег, которым якобы занимаются участники студии, а в его собственном офисе были установлены прослушивающие устройства. Подобными действиями, подчеркнул комик, власти страны, по его мнению, «пробили дно».

Зеленский предупреждал о том, что его предвыборные билборды могут появиться на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, а против него самого может быть открыто уголовное производство из-за ДТП 17-летней давности.

Также, по словам юмориста, после его объявления о намерении участвовать в предвыборной гонке угрозы стали получать его дети и другие члены семьи.

«На это все тратились миллионы долларов. Однако все это не сработало. Почему? Потому что все, за что берется наша власть, — не работает», — сказал он в видеообращении.

За предоставленную информацию о планах украинского руководства на его счет Зеленский поблагодарил «профессионалов из правоохранительных органов».