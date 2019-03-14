По стопам «Черной пантеры»: назван режиссер фильма Marvel о супергерое-азиате

Руководство Marvel Studios определилось с выбором режиссера для экранизации комикса об одном из своих классических персонажей — мастере кунг-фу Шан-Чи. Им станет кинематографист Дестин Креттон, известный по своей работе с Бри Ларсон, исполнительницей главной роли в другом проекте студии — фильме «Капитан Марвел». Креттон впервые привлек внимание к своей личности благодаря независимой картине «Короткий срок 12», в котором Ларсон сыграла вместе с Рами Малеком, исполнив роль сотрудницы центра для временного содержания неблагополучных подростков.

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Последней его режиссерской работой на данный момент является экранизация мемуаров колумнистки сайта MSNBC Джанетт Уоллс, в котором — помимо Ларсон — сыграли Наоми Уоттс и Вуди Харрельсон. Кроме того, прямо сейчас в стадии постпродакшена находится другой проект Креттона — «Просто помиловать», где также не обошлось без его «постоянной» актрисы. Будущий фильм будет посвящен работе адвоката Брайана Стивенсона, который занимается защитой ущемленных в правах лиц.

Выбор режиссера азиатского происхождения для съемок фильма укладывается в стратегию Marvel, обозначенную еще во время подготовки блокбастера «Черная пантера», для работы над которым были приглашены темнокожий режиссер Райан Куглер и темнокожий сценарист Джо Роберт Коул.

Сценарий к фильму о супергерое-азиате было решено доверить автору китайского происхождения Дэвиду Каллахэму, который уже успел заработать себе имя такими проектами, как «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне, в котором сыграли ведущие звезды боевиков — Джет Ли, Джейсон Стэтхем, Дольф Лундгрен и Мики Рурк, а также «Doom» по одноименной компьютерной игре.

При этом руководство Marvel не смутило, что последней работой Каллахэма стало написание сценария для картины о супергерое из вселенной их главного конкурента — DC Films. Речь идет о втором полнометражном фильме, полностью посвященном Чудо-женщине в исполнении актрисы Галь Гадот.

Среди тех, кто рассматривался как возможный режиссер для первой ленты Marvel о супергерое азиатского происхождения, были также постановщик одного из эпизодов телесериала «Дорогие белые» Джастин Типпинг, создатель шоу «Мастер на все руки» Алан Янг и Дебора Чоу, которую руководство Disney+ привлекло к работе над многосерийной сагой «Мандалорец», чье действие будет разворачиваться во вселенной «Звездных войн».

Шан-Чи впервые появился на страницах комиксов в 1973 году. Катализатором для его создания стала нараставшая в те годы популярность в США гонконгских фильмов о боевых искусствах. По сюжету — родителями Шан-Чи были белая американка и злой гений из Китая Фу Манчу. Сам персонаж Фу Манчу появился в Великобритании еще в начале 20 века на волне страха, вызванного развитием восточных стран. Во вселенной Marvel он стал одним из суперзлодеев, против которого восстает собственный сын. Отмечается, что создатели будущего фильма постараются провести тщательную работу, чтобы избавиться от негативных стереотипов, чтобы не оскорбить ненужными ассоциациями азиатскую часть аудитории.

В качестве продюсера фильма выступит глава Marvel Studios Кевин Файги. Известно, что решение о запуске новой серии супергеройских боевиков было принято на фоне постепенного завершения 11-летней работы над сагой о Железном Человеке и его напарниках.

Информация, касающаяся первого фильма об азиате-супергерое, появилась в сети практически синхронно с успехом блокбастера «Капитан Марвел», который уже более чем в три раза смог отбить собственный бюджет в $152 млн. По прогнозам экспертов, лента с Бри Ларсон в главной роли сможет стать одним из пяти наиболее прибыльных представителей киновселенной Marvel. Аналитики также обратили внимание, что премьера фильма была отмечена наименьшим гендерным разрывом среди аудитории среди всей продукции студии. Так, в первый уикенд его посмотрели только 55% мужчин. В то же время общее супергеройское лидерство в этом плане продолжает удерживать фильм конкурентов Marvel — «Чудо-женщина» DC Comics, аудиторию которой на 52% составили женщины.