Месть за Чебурашку? Зеленский признал Тимошенко скисшим борщом

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский прокомментировал высказывание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая сравнила его с «борщом из Чебурашки». По словам юмориста, заявление Тимошенко можно сравнить с лаем собаки из соседнего села.

Реклама

«Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, «борщ из Чебурашки». Креативно! Ну это получше, чем «скисший борщ и вчерашний»... Мы — новое блюдо!» — передает слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на его пост в фейсбуке.

Кроме того, звезда сериала «Слуга народа» отметил, что он «новое блюдо» — «свежее» и «без потрохов». «Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдемся без «потрохов»!» — добавил Зеленский.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, комментируя высокие рейтинги своего конкурента, заявила, что голосовать за комика на выборах — все равно, что варить «борщ из Чебурашки». Кроме того, экс-премьер-министр страны выразила уверенность, что такое «блюдо» может быть опасно для государства.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — передает ее слова LВ.ua.

В ходе интервью Тимошенко также отметила, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если станет главой Украины. Политик подчеркнула, что беседа с российским лидером будет проходить в Будапештском формате. «Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным», — подчеркнула Тимошенко.

О своем намерении провести переговоры с Россией в случае победы на выборах говорил и Зеленский. По словам комика, этот шаг необходим для «сохранения жизней людей», ради которого он готов поговорить хоть с «чертом лысым».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на шутку Юлии Тимошенко, которая сравнила скандал с подкупом ее однофамильца Юрия, также участвующего в президентской гонке, с комедией «Тупой и еще тупее».

Согласно ТСН, во время пресс-конференции Луценко показал кадр из американской комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда» режиссера Дэнни Де Вито. На нем у героини фильма Энн Рэмси якобы проткнута голова ножницами. При этом политик подчеркнул, что «тоже умеет шутить».

Сама Тимошенко подчеркнула, что рассматривает выдвижение однофамильца как манипуляцию действующей власти. Во время пресс-конференции кандидат в президенты потребовала от главы Украины Петра Порошенко отстранить своего конкурента от предвыборной гонки.

«И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет целью прикрыть коррупционный скандал действующего президента,... который отмывал деньги обороны, — отметила она.

— Я сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины — если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича по выборам президента и вычеркните его из бюллетеня».

В то же время генпрокурор Украины Луценко заявил, что к подкупу Юрия Тимошенко причастен депутат от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

«Вчера мы получили новый эпизод, и у нас есть основания считать, что он (Валерий Дубиль) причастен к схеме шантажа и попытки финансирования снятия с выборов одного из кандидатов в президенты», — пояснил политик.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В них примут участие сразу несколько десятков кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении нескольких месяцев являлась Юлия Тимошенко, однако в январе шоумену Владимиру Зеленскому удалось обойти ее в президентской гонке.