От Нагиева до Машкова: названы богатейшие актеры России

Ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев, вернувший себе массовую популярность в 2010-х благодаря съемкам в сериалах «Физрук» и «Кухня», признан экспертами самым богатым среди российских актеров, пишет ФАН.

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На втором месте в списке богатейших кинознаменитостей оказался сын «оскароносного» советского режиссера Сергея Бондарчука — режиссер и продюсер Федор Бондарчук, который снял первый российский фильм в формате IMAX «Сталинград», а также фантастический боевик «Притяжение». Из других достижений Бондарчука-младшего стоит отметить участие в съемках сериала «Год культуры», а также продюсирование шпионского триллера «Спящие» для Первого канала.

Одна из звезд сериала «Домашний арест» Светлана Ходченкова, которая снялась в таких хитах западного проката, как «Шпион, выйди вон» и «Росомаха: Бессмертный», оказалась на третьей строчке хит-парада самых богатых актеров — артистка востребована на телевидении и в кино, причем как в России, так и за рубежом.

Четвертое место занял новый художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, в числе последних работ которого — роли в хитах «Движение вверх» и «Экипаж».

Пятым стал Данила Козловский («Духless», «Легенда №17», «Дубровский», «Хардкор», «Пятница», «Экипаж», «Тренер»), которые ранее получил (и принял) предложение сыграть самого Вещего Олега в сериале Майкла Херста «Викинги».

В конце 2018 года СМИ назвали стоимость выступления главных российских звезд на новогодних корпоративах. Самым дорогим гостем частных вечеринок стала Алла Пугачева — ее гонорар оценивается примерно в €350 тыс. Один из наставников шоу «Голос» Сергей Шнуров, по данным журналистов, просит за выступление своей группы «Ленинград» около $150 тыс., что на $50 тыс. больше гонорара бывшего супруга Пугачевой — Филиппа Киркорова.

В районе €50-70 тыс. оценивается выступление таких звезд, как Светлана Лобода, Николай Басков, Баста и группа «Би-2». В два раза дешевле обошлись заказчикам Дима Билан, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Макс Барских и группа «Время и стекло».

По 2 млн рублей за свои выступления на закрытых вечеринках — согласно СМИ — просят участники группы «Дискотека Авария», Егор Крид и Ольга Бузова. В два раза меньше — певица Монеточка, рэпер Джиган, а также группы «Градусы», «БандЭрос», «Жуки» и «Кар-Мэн». Между ними оказались Елена Темникова, Владимир Пресняков и Глюкоза — чтобы услышать их, нужно иметь 1,5 млн рублей.

Рейтинги стоимости выступления тех или иных исполнителей традиционно составляются в преддверии новогодних праздников, однако журнал Forbes публикует еще один подобный рейтинг в преддверии Хэллоуина. В специальный «праздничный» список включаются 13 самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.

В 2018 году лидером «загробного» списка стал Майкл Джексон, чей заработок оценили в $400 млн. Отмечалось, что большая часть этой суммы была заработана в результате лишь одного контракта — продажу фондом наследников певца десятипроцентной доли EMI Music Publishing оценили в $287 млн.

Среди других покинувших этот свет знаменитостей, которые продолжают увеличивать состояние, были также названы «король рок-н-ролла» Элвис Пресли, гольфист Арнольд Палмер, создатель комиксов про пса Снупи Чарльз Шульц, певец Боб Марли, детский писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель (также известный как Доктор Сьюз), основатель журнала Playboy Хью Хефнер, голливудская легенда Мэрилин Монро, певец Принц, лидер The Beatles Джон Леннон, боксер Мохаммед Али, а также фотомодель Бетти Пейдж.