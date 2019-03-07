Тупой и еще тупее? Тимошенко отчитала Порошенко

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала «срежиссированной» ситуацию, которая развернулась вокруг другого кандидата на пост главы государства — Юрия Тимошенко. Во время пресс-конференции она потребовала от президента страны Петра Порошенко снять своего тезку с выборов, пишет «Украинская правда».

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«Что касается всех этих событий... Это все напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и (генеральный прокурор Украины Юрий) Луценко, — «Тупой и еще тупее», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что рассматривает выдвижение своего тезки как манипуляцию действующего президента.

«И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет целью прикрыть коррупционный скандал действующего президента,... который отмывал деньги обороны », — отметила она.

Лидер партии «Батькивщина» также напрямую обратилась к президенту страны с требованием отстранить своего конкурента от президентской гонки. «Я сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины — если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете,

немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича по выборам президента и вычеркните его из бюллетеня», — заявила она.

Ранее «Батькивщина» уже выступала с заявлением, в котором обвинила главу государства в попытке дискредитировать Юлию Тимошенко. Возмущение представителей партии вызвало то, что в городе Покровске были остановлены два молодых человека из Донецкой области, при которых были полторы сотни листовок, содержащих дискредитирующую ее информацию.

«Мужчины заявили, что получили груз на «Новой почте» от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2 тысячи гривен за расклеивание провокационных листовок», — сообщили в партии.

По мнению сторонников Тимошенко, мужчины занимались выполнением операции «черного штаба» Порошенко, который пытается «любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента».

«Обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе «черного штаба» Петра Порошенко», — говорилось в тексте официального заявления.

В своей предвыборной программе Тимошенко выступает за усиление украинской армии по стандартам НАТО, а также обещает серьезно увеличить расходы на военные нужды и оборонную промышленность страны. По словам Тимошенко, в случае ее избрания на Украине будет введен в действие новый военный контракт, а военные начнут получать повышенную заработную плату.

При этом, как пишут «Известия» со ссылкой на источники в партии кандидата, Тимошенко не отказывается от идеи переговоров с российской стороной о нормализации отношений. «Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся», — сказал один из источников.

Другой представитель партии, который также предпочел остаться неназванным, заявил о том, что Тимошенко рассматривает «выравнивание отношений с Москвой без сдачи украинского суверенитета» как одно из важнейших условий для евроатлантической интеграции.

При этом в предвыборной программе она обещает взыскать с российского руководства компенсацию в размере €100 млрд за утраченные территории. Сами деньги она планирует пустить на их экономическое восстановление.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В них примут участие 44 кандидата.