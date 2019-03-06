Капитан Марвел врывается в бой: на что пойдут в США

Согласно прогнозистам, лидером американского бокс-офиса на ближайшие выходные с огромным отрывом станет одна из самых ожидаемых новинок сезона — фильм «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. 21-я картина в киновселенной Marvel заработает $125-145 млн, а некоторые предполагают, что лента сможет приблизиться к $150 млн ближе к воскресенью. Что касается международной арены, кассовые сборы шоу, вероятно, составят $350 млн.

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В то же время фильм имеет все шансы, чтобы стать вторым по сборам сольником про супергероев Marvel после блокбастера «Черная пантера» — в феврале 2018 года лента заработала $202 млн в первые выходные проката. Также, по предварительным данным, «Капитан Марвел» сумеет превзойти в финансовом плане «Чудо-женщину» с Галь Гадот в главной роли, вышедшую в 2017 году ($103 млн).

«Капитан Марвел» — первый фильм в линейке студии, главная роль в котором досталась женщине. Действие разворачивается в 90-е годы 20-го века, когда Земля оказалась втянута в межгалактический конфликт двух инопланетных рас — Крии и Скруллов. В центре сюжета — история служащей ВВС США Кэрол Денверс, чьи гены в результате несчастного случая слились с ДНК инопланетной расы крии. Денверс — вероятно, самая могущественная из всех положительных героев Marvel, и пока что все указывает на то, что именно ей удастся спасти мир от Таноса в четвертых «Мстителях».

В одном из своих недавних интервью исполнительница главной роли Бри Ларсон рассказала, что пока не пошла в кинотеатр — не думала о том, что ее героиня стала важным образом для девушек, благодаря тому, что не нуждается в помощи, а сама помогает другим.

«На второй минуте я рыдала и думала: «Почему я так много над этим плачу?». Это было из-за всех этих женщин-бойцов, которые были так самодостаточны», — призналась Ларсон.

В касте фильма также заявлены Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Джуд Лоу, Кларк Грегг и Ли Пейс. В качестве режиссеров выступили Анна Боден и Райан Флек.

Следом — на второй строчке — окажется лидер минувших выходных, анимационный фильм «Как приручить дракона 3» производства студии DreamWorks Animation. Напомним, третья часть популярной франшизы про викингов и ручных драконов, над созданием которой работали Кит Харингтон, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Джерард Батлер и Дэвид Теннант, сумела полностью оправдать ожидания аналитиков — общие сборы от демонстрации картины в США за без малого две недели превысили $100 млн. Бюджет мультфильма при этом составил $129 млн.

На третьей строчке американского бокс-офиса, вероятно, финиширует фильм «Семейные похороны Мэдеи» американского режиссера, актера и продюсера Тайлера Перри. По результатам прошедших выходных очередная картина о похождениях суровой и мстительной женщины в годах, роль которой сам Перри играет на сцене и в кино на протяжении уже 20 лет, серьезно превзошла ожидания критиков: вопреки прогнозам, лента принесла своим создателям $27 млн.

Наконец, четвертое место бокс-офиса по итогам грядущих выходных, скорее всего, займет фантастический блокбастер от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». За уикенд 28-3 марта сборы экранизации манги Юкито Кисиро составили $7 млн. В то же время общие кассовые сборы фильма к настоящему моменту превысили $350 млн.