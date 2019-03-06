«Капитан Марвел», «Ван Гоги», «Чужой» и другие премьеры недели

Первый женский сольник Marvel и первый фильм Marvel, снятый женщиной, — выходит аккурат под день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Лента познакомит фанатов франшизы (и простых зрителей — их, очевидно, будет очень много) с, возможно, самой «имбалансной» героиней в истории вселенной, которая уже в конце апреля вернется на мировые экраны спасать провалившихся в борьбе с Таносом Мстителей.

«Ван Гоги»; Сергей Ливнев

Первая за 25 (!) лет режиссерская работа Сергея Ливнева обращается к важной (и вечной) проблеме взаимоотношений отцов и детей, рассказывая историю максимально честно, открыто и правдиво. По-настоящему впечатляющим выглядит каст проекта: Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева, Светлана Немоляева, Наталья Негода, Евгений Ткачук (и это еще неполный список). Подробно об одной из главных премьер недели в России, к слову, рассказал «Газете.Ru» сам Серебряков, исполнитель главной роли.

«Вокс люкс» («Vox Lux»); Брэйди Корбет

История о женщине, которая в детстве стала звездой после написания песни о пережитой стрельбе в школе, а в наши дни готовит большое камбэк-шоу, воюет с прессой и ссорится с сестрой, растящей дочь-подростка вместо нее. Ту самую песню сочинила Сия — в общем-то, одного этого уже достаточно для похода в кино. А еще здесь несравненные Натали Портман и Джуд Лоу в главных ролях.

«Частная война» («A Private War»); Мэтт Хейнеман

Мэтт Хейнеман не в первый раз обращается к темам военной журналистики и гражданской войны в Сирии: его пока что лучшая работа «Город призраков» как раз об этом. Правда, «Частная война» — уже не документальное кино в чистом виде, а биографическая драма о жизни храброй корреспондентки из США Мэри Колвин, погибшей во время осады Хомса в 2012-м году. В ленте сыграли Розамунд Пайк, Стэнли Туччи, Том Холландер и Джейми Дорнан.

Российский кинематограф в последние годы поставил производство хорроров едва ли не на конвейер, тем самым в очередной раз позволив убедиться в правильности поговорки о том, что количество далеко не всегда перерастает в качество. «Гости», впрочем, хоть и не выглядят чем-то уникально классным на фоне других отечественных представителей жанра, имеют в контексте условного противостояния один большой плюс: главную роль в ужастике исполнил один из лучших актеров своего поколения Юрий Чурсин, а это уже немало.

«Чужой» («Alien»); Ридли Скотт

Не нуждающаяся в аннотациях классика сай-фая от классика мирового кинематографа, отреставрированная в 4K по случаю 40-летнего юбилея. Прокатываться будет копия с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами, что не может не радовать.