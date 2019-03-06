«Схожая вонь»: Макаревич о травле Жванецкого и Серебрякова

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич заметил сходство между двумя часто обсуждаемыми в последнее время ситуациями — обвинениями актера Алексея Серебрякова в русофобии и запретом выступлений писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Украине. Пост с размышлениями на эту тему музыкант опубликовал у себя в фейсбуке.

«Поразительная примета времени — вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера. При том, что мотивация противоположна: один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян», — отметил Макаревич.

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Ранее бывший лидер одесского подразделения украинского националистического движения «Правый сектор (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко написал в фейсбуке о планах сорвать концерты сатирика Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. По его словам, Жванецкий сможет выступить на Украине при одном условии: если публично откажется от ордена «За заслуги перед Отечеством», который ему вручил президент России Владимир Путин.

Стерненко обратился и к организаторам концерта, угрожая им протестной реакцией в случае, если они добровольно не отменят запланированные мероприятия.

В ответ на вопрос ФАН об отношении самого Жванецкого к этой ситуации артист заявил, что ничего не слышал об угрозах украинских националистов.

«В первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», — сказал Жванецкий, подчеркнув, что во время выступлений на Украине в прошлом году он не сталкивался с такими проблемами.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя призывы радикалов к отмене концертов сатирика, заявил, что в марте традиционно пройдут его выступления. Труханов подчеркнул, что имя артиста, в этом году отмечающего юбилей (сегодня, 6 марта, ему исполнилось 85 лет), «вмонтировано» в историю города — к Жванецкому всегда будут относиться уважительно и никогда не забудут его имя.

«Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионном городе, какие концерты надо проводить, а какие нет», — возмутился Труханов.

Народный артист России Алексей Серебряков в свою очередь оказался объектом многочисленных обвинений в русофобии и отсутствии патриотизма. Критика на ныне живущего в Канаде актера обрушилась после его слов о том, что национальная идея России состоит «в силе, наглости и хамстве». Также он заявил, что американец обычно «берет и делает», потому что в США царит «психология успеха, карьеры и свободы». На такие откровения Серебряков решился в интервью журналисту Юрию Дудю в эфире его шоу на ютьюбе.

В интервью kp.ru звезда «Левиафана» рассказал, почему он вместе с семьей переехал в Канаду. По словам актера, он пошел на это ради будущего своих детей.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее: во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым», — объяснил Серебряков.

Он добавил, что желает своим детям стать «гражданами мира», свободно говорить на нескольких языках и быть более открытыми, чем якобы могут похвастаться далеко не все представители российского менталитета.

«Я им говорю: ребята, если вы хотите построить самый большой в мире мост, не надо ждать, когда в вашей деревне потечет река. Надо поехать туда, где есть эта река, и там строить мост. Для этого вы должны уметь коммуницировать, желательно говорить на трех языках. Мои сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто. Старший уже поступил в университет», — рассказал Серебряков.

Также он высказался об обвинениях соотечественников в его «русофобии» и «предательстве родины».

«Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они — предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?» — заключил актер.