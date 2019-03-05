Страшная правда: Бондарчук заявила о домогательствах

Светская львица Светлана Бондарчук стала гостьей нового выпуска шоу журналистки Ксении Собчак, основной темой обсуждения которого был феминизм.

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В ходе беседы бывшая жена режиссера Федора Бондарчука рассказала о неприятном эпизоде, случившемся с ней в молодости. По ее словам, она долго скрывала то, что едва не подверглась насилию со стороны очень известного, но ныне покойного кинорежиссера.

«Он попытался ко мне жестко пристать. Я зашла, он закрыл дверь. Он был пожилой человек для меня. Я его ударила, толкнула», — приводит слова Светланы «СтарХит».

Согласно Бондарчук, именно эта ситуация закрыла ей дорогу в мир кино.

«Я тогда ни одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему я не стала актрисой», — подчеркнула она.

В настоящее время Бондарчук выступает за то, чтобы женщины не боялись открыто заявлять о насилии со стороны противоположного пола. По ее мнению, это должно помочь снизить уровень сексуальных преступлений. В то же время она считает, что следует избегать чрезмерной агрессии.

«Вот как мы сейчас можем проверить, что правда, а что — нет? Много людей просто мстят за что-то», — предположила гостья передачи.

Сделав интригующее заявление, Бондарчук не пошла дальше, оставив имя обидчика в секрете. Женщина подчеркнула, что это дело давно минувших дней, а о покойных плохо не говорят. Светлана убеждена, что в современном мире женщина способна самостоятельно достигнуть больших высот, не обращаясь к мужчинам за помощью.

Ранее гостье шоу Собчак стала другая светская львица — бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая).

В ходе интервью она впервые публично заговорила о разводе с артистом и своих переживаниях. Во время съемок выпуска собеседницы были одеты в пижамы, а перед этим побывали на вечеринке в одном из клубов Санкт-Петербурга. По словам Матильды, этот разговор был «самым экстремальным поступком» в ее жизни.

«Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью, — поделилась она со своими подписчиками в инстаграме. — Кроме того, я потрогала свою новую прическу примерно 148 раз. Но это неважно. Важно, что все, что я хотела сказать, я сказала. А все, что не хотела — не сказала. За деликатность Ксении огромное спасибо».

Бывшая жена Шнурова заявила о том, что ее огорчает стремление людей все упростить в обсуждении настоящих чувств. По ее словам, на вопрос о причинах развода бывает невозможно ответить даже самому.

«И потом, мне кажется, что любовь недостойна публичного обсуждения», — подчеркнула Матильда.

Гостья передачи выразила мнение, что разрыв семьи всегда связан с негативными эмоциями, а иначе «не бывает». Отвечая на вопрос ведущей, почему в обществе принято осуждать женщину в случае разрыва, она предположила, что это может быть связано со старым укладом, однако подчеркнула, что сама получила колоссальную поддержку.

«Если женщина решается на такой шаг и показывает, что не поддается контролю, наверное, это пугает и мужчин, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, потому что страшно: страшно остаться одной, страшно жить в бедности.

Женщины начинают осуждать тех женщин, которые набрались решимости, набрались смелости и сказали честно: «Знаешь, наверное, дальше продолжать не стоит», — заключила она.

Позже Собчак обвинила Сергея Шнурова в том, что он может быть причастен к блокировке интервью с его бывшей супругой.

По словам Ксении, «в первый же день» после публикации артист обратился в «русский офис гугла» через свою помощницу с требованием заблокировать видео.

«В первый же день к ним [офис Google — «Газета.Ru»] обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за [дела]? И главное, там же не было никакого [негатива] про тебя», — обратилась она к музыканту в инстаграме.