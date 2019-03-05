Спасибо за развал СССР? За что Чулпан благодарна Горбачеву

В социальных сетях было опубликовано видео со дня рождения первого президента СССР Михаила Горбачева, на котором выступила актриса театра и кино Чулпан Хаматова. Она заявила, что испытывает чувство благодарности к бывшему советскому лидеру за то, что своими действиями он дал возможность ей и многим другим раскрыть свой талант.

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«Ты не понимаешь, в какой стране ты живешь, если ты хочешь чего-то достичь, ты должна делать, как тебе говорят. Тебя просят с левой ноги идти, вот и иди.

А я кричала, я не хочу быть серостью. Я тоже рыдала. А она мне говорила: все в этой стране должны быть серостью, чтобы достичь чего-то в жизни», — сказала Хаматова, пишет «Бизнес Online».

Она подчеркнула, что благодаря перестройке, инициатором которой выступил Горбачев, находясь на посту генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году, она чувствовала за собой «силу».

«Спасибо вам за эту возможность быть цветной, за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — добавила актриса.

Ранее в социальных сетях также появилось видео с празднования 88-летия Михаила Горбачева, на котором он рассказал о своем украинском происхождении и спел несколько украинских песен. Ему подыграл на гитаре лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Среди других гостей бывшего генсека и президента также можно было увидеть главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и продюсера Юлия Гусмана.

Свое поздравление Горбачеву направил и действующий президент России Владимир Путин, который обратил внимание на то, что последний лидер СССР продолжает быть в курсе важнейших вопросов современной международной повестки. Он также подчеркнул, что во всем мире к Горбачеву относятся как к авторитетному государственному и общественному деятелю, обладающему внушительным профессиональным и жизненным опытом.

Также Горбачева поздравил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас, в своем твиттере назвавший его «отцом гласности и перестройки», который смог окончить холодную войну и внести серьезный вклад в объединение ФРГ и ГДР. «Михаил Горбачев — выдающийся государственный деятель, который до сих пор выступает за мир. Мои поздравления с 88-м днем рождения!» — написал Маас.

Взяв слово во время праздника и сам Горбачев, посчитавший необходимым обратить внимание собравшихся на то, что считает крайне опасным отказ от договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который он подписал в конце 1987 года вместе с президентом США Рональдом Рейганом.

В соответствии с положениями договора американская и российская стороны брали на себя обязательства по уничтожению всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования, чья дальность составляла от 500 до 5500 км, а также отказывались от их производства и испытаний в будущем.

«Договоры, ограничивающие гонку вооружения, сейчас, к сожалению, перестают действовать. Отказ от разоружения может привести мир к катастрофе», — сказал Горбачев во время торжественного обеда, передает «Интерфакс».

Бывший лидер СССР уже обращал внимание на проблему отказа от ядерного разоружения. В частности, выступая на страницах The New York Times, он указал на то, что решение руководства США о выходе из ДРСМД не должно основываться на личных переживаниях, так как имеет крайне серьезные последствия. В своей статье Горбачев констатировал, что последовательным отказом от соблюдения договоров такого рода (в качестве примера бывший генсек привел отказ Вашингтона соблюдать условия ядерной сделки с Ираном) американская сторона фактически анонсировала «новую гонку вооружений».