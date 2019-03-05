Уотергейт по-украински: кто подслушивал Зеленского

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал о размещении прослушивающих устройств неподалеку от офиса, где участники его студии «Квартал 95» пишут сценарии для новых передач. В эфире телеканала «1+1» комик предположил, что сотрудникам Службы безопасности Украины понравились его шутки — и это послужило поводом для «подслушивания».

«Мы сейчас пишем «Вечерний квартал». Я вам скажу, что правда сложно писать «Квартал», когда тебя пишут, но если служба безопасности или сотрудники — следствие покажет, кто это был. Нас слушают и пишут — может им просто нравится наш юмор», — пошутил Зеленский.

По словам шоумена, его беспокоит вмешательство в личную жизнь и напрасная трата времени сотрудников государственных служб.

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«Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны», — вздохнул кандидат в президенты.

Киевская полиция уже начала расследование по факту наличия элементов прослушивания у офиса Зеленского, открыв дело по статье УК Украины «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

В самой СБУ ответили, что они действительно установили оборудование, но оно никак не касается штаба Зеленского и нацелено на другое расследование.

По данным последнего опроса общественного мнения об уровне поддержки кандидатов в президенты Украины, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 19 по 28 февраля, на второй тур выборов президента Украины претендуют три кандидата. На первом месте уверенно идет шоумен Зеленский, за которого готовы проголосовать 17% от всех опрошенных респондентов, за ним следуют действующий президент Петр Порошенко (11,3%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11%).

С момента объявления Зеленским о своем участии в выборах его рейтинг неизменно рос. Шоумен до сих пор остается единственным кандидатом, чей уровень поддержки во всех соцопросах превышает 15%.

Тем не менее украинский политолог Михаил Погребинский выразил сомнение по поводу выхода Зеленского во второй тур.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — сказал Погребинский «Газете.Ru».

В последний месяц перед выборами фамилия комика ежедневно фигурирует в СМИ: ранее пользователи соцсетей раскритиковали его за громкое заявление «зуб даю», произнесенное в эфире шоу на канале «1+1». Зеленский был гостем программы «Право на власть» и пообещал вернуться для участия в следующем выпуске.

«Спасибо вам... Зуб даю», — сказал Зеленский.

Однако на съемки следующего эпизода передачи шоумен не пришел, и ведущая разговаривала с ним по видеосвязи. Люди посчитали невыполнение обещания недостойным поступком для потенциального президента, сообщают «Украинские новости». Позже на основе высказывания Зеленского в сети стали появляться осуждающие записи, мемы и фотожабы, на которых шоумена «лишили» зубов.

Незадолго до этого инцидента в эфире телеканала «1+1» Зеленский заявил о необходимости переговоров Украины с Россией ради «сохранения жизней людей».

«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. <…> Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — считает Зеленский.

В ответ на громкое заявление шоумена депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек обвинил его в популизме, передает РИА «Новости». По словам российского политика, представителю Украины необходимо подкрепить заявление о переговорах реальными действиями.

«В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки», — сказал Бальбек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы государства будут бороться 44 кандидата, что стало рекордным количеством для страны.