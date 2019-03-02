«Ты кто такой?!» Как поссорились Доренко и Михалков

Журналист Сергей Доренко саркастически ответил на критику режиссера Никиты Михалкова. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» опубликовал обращение в своем телеграме, поглумившись над возрастом кинематографиста, а также иронично признав себя менее значимым человеком.

«Уважаемый Никита Сергеевич! Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, нет. Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!» — написал Доренко.

Конфликт между медийными персонами возник в эфире радиостанции «Говорит Москва», где Михалкова обвинили в искажении фактов.

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«Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать камеру и микрофон у Никиты Михалкова», — заявил Доренко и предложил запретить Михалкову снимать кино, потому что он якобы не знает историю.

В частности, журналисту не понравилось, что режиссер неверно указал температуру воздуха в день казни советского генерала Дмитрия Карбышева (о его гибели кинематографист вспомнил из-за сомнительной шутки участниц Comedy Woman) — на это обвинение Михалков ответил, что тому было бы холодно при любой температуре. Режиссер заметно обиделся и назвал речь Доренко «хамской приблатненностью» и «словесной диареей».

«Ты кто такой?! Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать как гуру, как элита?» — возмутился Михалков.

Ранее народный артист поделился мнением о шоумене и кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском. По мнению Михалкова, у шоумена есть все шансы победить на выборах, потому что «люди видели его только с положительной стороны».

«Он никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет. Только с позитивной стороны его знают люди, потому что смотрят телевизор и приходят на его концерты. Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может, он как раз и сможет все уладить», — сказал Михалков в комментарии «Политике Сегодня».

В то же время он считает, что шоумену предстоит пройти тяжелое испытание, ведь ближе к выборам к «игре» присоединятся «режиссеры грязных политтехнологических стратегий», которые могут сделать Зеленского «чужим среди своих».

«Думаю, что на Украине будет нечистая борьба. В этой ситуации она не может быть чистой, когда так раздроблено общество. И мне очень жалко, потому что я снимал на Украине и очень люблю эту страну вместе с ее пейзажами, стариками, старушками, деревнями. И, в конце концов, Киев — матерь городов русских, а сейчас. Делается все, чтобы этого не было. Я считаю, что возможности Зеленского вполне печальны в этой ситуации», — предположил Михалков.

Между тем обстановка за месяц до выборов на Украине продолжает накаляться: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский заявил, что кандидаты Зеленский и Юлия Тимошенко пытаются распространить компромат против действующего президента Петра Порошенко.

Гладковский считает, что расследование о коррупции в оборонной отрасли, появившееся в СМИ, может быть выгодно только Тимошенко и Зеленскому, которых «спонсирует олигарх Игорь Коломойский».

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по Президенту Украины», — заявил Гладковский.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. За пост главы государства будут бороться 44 кандидата, что является рекордным количеством в истории Украины.

В первый день марта сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентского рейтинга, а действующий президент Петр Порошенко опустился на третье место. Согласно данным опроса украинского центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля, 18,3% опрошенных украинцев готовы отдать свои голоса за Зеленского. Тимошенко оказалась на второй строчке — 15,4%. За Порошенко проголосовали бы 12,1% опрошенных. На четвертом месте предвыборного топа расположился один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.