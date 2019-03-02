«Зуб даю»: как Зеленский стал мемом

Пользователи соцсетей раскритиковали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за фразу «зуб даю», произнесенную им на программе телеканала «1+1». Шоумен был гостем на передаче «Право на власть» — и на вопрос, вернется ли он для участия в следующем шоу, ответил согласием.

«Спасибо вам... Зуб даю», — заявил Зеленский.

Тем не менее — на съемки следующего выпуска политик не пришел, и ведущая общалась с ним по видеосвязи.

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Украинцы назвали этот поступок неприемлемым для кандидата в президенты, поскольку таким образом он порочит свою репутацию, сообщают «Украинские новости». В результате на основе фразы Зеленского в интернете появилось множество осуждающих записей и мемов — на одних шоумен изображен без одного зуба, а на других и вовсе с голой челюстью.

Между тем обстановка за месяц до выборов президента Украины продолжает накаляться: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Олег Гладковский обвинил кандидатов Зеленского и Юлию Тимошенко в попытке вбросить компромат против действующего главы государства Петра Порошенко.

Чиновник считает, что появившееся в СМИ расследование о коррупции в оборонной отрасли было выгодно только Тимошенко и Зеленскому, которых «спонсирует олигарх Игорь Коломойский».

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко, — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по Президенту Украины», — заявил Гладковский и назвал произошедшее «спланированной грязной кампанией».

По сообщению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, Зеленского можно заподозрить и в популизме, передает РИА «Новости».

Бальбек считает, что украинская сторона должна подкрепить заявления о намерении вести переговоры с Россией реальными действиями.

«В реализации Минских соглашений мы разочаровались, и в готовность Украины к реальному прекращению войны не верится — верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки», — сказал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией «неизбежны», а главная их цель — «сохранение жизней людей». В эфире телеканала «1+1» политик отметил, что ради этого он готов общаться «хоть с чертом лысым».

«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией. <…> Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть», — заявил Зеленский.

Известно, что в Киеве обвиняют российскую армию в военных действиях в Донбассе. Несмотря на то что Москва отрицает эти заявления, кандидат в президенты стоит на своем и предлагает подключить к переговорам Великобританию и США.

«Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — только переговоры», — заключил политик.

В последнее время кандидат Зеленский часто привлекает к себе внимание яркими фразами: недавно он прозрачно намекнул, что в случае своей победы на выборах посадит в тюрьму действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом лидер партии «Слуга народа» сообщил на авторизованной странице «Команды Зеленского» в фейсбуке.

«Сегодняшняя власть, похоже, решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.

Угроза в адрес президента кроется в последней фразе, где заметна отсылка к его лозунгу «Кандидатов много, президент один». Причиной резких нападок со стороны Зеленского, вероятно, стала отмена уголовного наказания за «незаконное обогащение» украинских чиновников. Между тем принятие данного закона позволило стране сотрудничать с Международным валютным фондом.

«То есть за все, что власть украла за последние пять лет, невозможно будет привлечь их к ответственности», — возмутился Зеленский и подчеркнул, что в команде с экспертами «ответит клептократам» и накажет их за «украденное у народа и армии».