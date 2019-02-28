Серебренников и «Домашний арест»: номинанты и лауреаты «Ники»

Российская академия кинематографических искусств огласила список претендентов на премию «Ника» за 2018 год. Лидером по количеству номинаций стала картина Кирилла Серебренникова «Лето»: лента, в частности, представлена в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» (Ирина Старшенбаум), «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Горчилин) и «Лучшая женская роль второго плана» (Юлия Ауг).

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Кроме того, призы могут получить режиссер монтажа фильма Юрий Карих, оператор Владислав Опельянц, музыканты группы «Звери» Рома Зверь и Герман Осипов (за саундтрек), звукорежиссер Борис Войт, художник Андрей Понкратов и художница по костюмам Татьяна Долматовская. Рома Зверь также номинирован в категории «Открытие года» за роль Майка Науменко.

«Лето» стало рекордсменом по числу номинаций, оказавшись в 12 категориях одновременно. До этого первенство удерживали фильмы «Орда» (организация запрещена в России) Андрея Прошкина и «Левиафан» Андрея Звягинцева (по 11 номинаций).

В этом году второй стала «Война Анны» Алексея Федорченко, которая получила десять номинаций. Лента заявлена в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» и «Открытие года» (Марта Козлова), «Лучшая сценарная работа» (Наталия Мещанинова и Алексей Федорченко), «Лучшая операторская работа» (Алишер Хамидходжаев), «Лучшая музыка к фильму» (Владимир Комаров и Атсуо Матсумото), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Павел Ханютин и Эрве Шнайд), «Лучшая работа звукорежиссера» (Винсент Арнарди) и «Лучшая работа художника» (Алексей Максимов).

«Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова претендует на шесть статуэток — за лучший фильм, режиссуру, сценарий (Меркулова и Чупов), мужскую и женскую роли первого плана (Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова) и мужскую роль второго плана (Юрий Кузнецов).

В пяти категориях представлена «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Лента претендует на награды за лучший фильм, сценарий (Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский), работу художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева), а также мужскую и женскую роли второго плана (Филипп Гуревич и Ирина Горбачева).

«Довлатов» Алексея Германа-младшего может взять призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам» (обе — Елена Окопная).

Помимо вышеперечисленных, на актерские награды также претендуют Степан Девонин (роль первого плана в «Сердце мира» Наталии Мещаниновой), Алексей Серебряков (роль первого плана в «Ван Гогах» Сергея Ливнева), Дмитрий Поднозов (роль второго плана в «Сердце мира») и Елена Коренева (роль второго плана в «Ван Гогах»).

В категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» оказались «Берлин-Аккурган» Зульфикара Мусакова (Узбекистан), «Ласковое безразличие мира» Адильхана Ержанова (Казахстан), «Мунабия» Таалайбека Кулмендеева (Кыргызстан), «Прекрасная коррупция» Евгения Дамаскина (Молдова) и «Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь).

В категории «Лучший анимационный фильм» соревнуются «Гофманиада» Станислава Соколова, «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе и «Митина любовь» Светланы Филипповой. Звание лучшего документального фильма могут получить «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» Елены Якович, «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, а также «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» Андрея Осипова.

Третьим фигурантом номинации «Открытие года» стал Александр Горчилин как режиссер фильма «Кислота».

Накануне были объявлены лауреаты премии в специальных категориях. Приз в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получит режиссер Отар Иоселиани, награда за вклад в кинематографические науки, критику и образование достанется кинокритику и кандидату искусствоведения Ирине Рубановой. Статуэтку за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа возьмут Семен Слепаков и Петр Буслов за сериал «Домашний арест».

32-я церемония награждения победителей премии «Ника» состоится в Москве 30 марта.