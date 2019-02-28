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Серебренников и «Домашний арест»: номинанты и лауреаты «Ники»

Стали известны номинанты кинопремии «Ника-2019»

Российская академия кинематографических искусств назвала претендентов на премию «Ника» за 2018 год. Больше всего номинаций у «Лета» Кирилла Серебренникова (рекордные 12), в том числе за лучший игровой фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую женскую роль, а также лучшие мужскую и женскую роли второго плана. «Война Анны» Алексея Федорченко получила десять номинаций.

Российская академия кинематографических искусств огласила список претендентов на премию «Ника» за 2018 год. Лидером по количеству номинаций стала картина Кирилла Серебренникова «Лето»: лента, в частности, представлена в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» (Ирина Старшенбаум), «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Горчилин) и «Лучшая женская роль второго плана» (Юлия Ауг).

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Кроме того, призы могут получить режиссер монтажа фильма Юрий Карих, оператор Владислав Опельянц, музыканты группы «Звери» Рома Зверь и Герман Осипов (за саундтрек), звукорежиссер Борис Войт, художник Андрей Понкратов и художница по костюмам Татьяна Долматовская. Рома Зверь также номинирован в категории «Открытие года» за роль Майка Науменко.

«Лето» стало рекордсменом по числу номинаций, оказавшись в 12 категориях одновременно. До этого первенство удерживали фильмы «Орда» (организация запрещена в России) Андрея Прошкина и «Левиафан» Андрея Звягинцева (по 11 номинаций).

В этом году второй стала «Война Анны» Алексея Федорченко, которая получила десять номинаций. Лента заявлена в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» и «Открытие года» (Марта Козлова), «Лучшая сценарная работа» (Наталия Мещанинова и Алексей Федорченко), «Лучшая операторская работа» (Алишер Хамидходжаев), «Лучшая музыка к фильму» (Владимир Комаров и Атсуо Матсумото), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Павел Ханютин и Эрве Шнайд), «Лучшая работа звукорежиссера» (Винсент Арнарди) и «Лучшая работа художника» (Алексей Максимов).

«Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова претендует на шесть статуэток — за лучший фильм, режиссуру, сценарий (Меркулова и Чупов), мужскую и женскую роли первого плана (Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова) и мужскую роль второго плана (Юрий Кузнецов).

В пяти категориях представлена «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Лента претендует на награды за лучший фильм, сценарий (Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский), работу художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева), а также мужскую и женскую роли второго плана (Филипп Гуревич и Ирина Горбачева).

«Довлатов» Алексея Германа-младшего может взять призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам» (обе — Елена Окопная).

Помимо вышеперечисленных, на актерские награды также претендуют Степан Девонин (роль первого плана в «Сердце мира» Наталии Мещаниновой), Алексей Серебряков (роль первого плана в «Ван Гогах» Сергея Ливнева), Дмитрий Поднозов (роль второго плана в «Сердце мира») и Елена Коренева (роль второго плана в «Ван Гогах»).

В категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» оказались «Берлин-Аккурган» Зульфикара Мусакова (Узбекистан), «Ласковое безразличие мира» Адильхана Ержанова (Казахстан), «Мунабия» Таалайбека Кулмендеева (Кыргызстан), «Прекрасная коррупция» Евгения Дамаскина (Молдова) и «Хрусталь» Дарьи Жук (Беларусь).

В категории «Лучший анимационный фильм» соревнуются «Гофманиада» Станислава Соколова, «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе и «Митина любовь» Светланы Филипповой. Звание лучшего документального фильма могут получить «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» Елены Якович, «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, а также «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» Андрея Осипова.

Третьим фигурантом номинации «Открытие года» стал Александр Горчилин как режиссер фильма «Кислота».

Накануне были объявлены лауреаты премии в специальных категориях. Приз в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получит режиссер Отар Иоселиани, награда за вклад в кинематографические науки, критику и образование достанется кинокритику и кандидату искусствоведения Ирине Рубановой. Статуэтку за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа возьмут Семен Слепаков и Петр Буслов за сериал «Домашний арест».

32-я церемония награждения победителей премии «Ника» состоится в Москве 30 марта.