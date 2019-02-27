Пожалела о связях с Россией: Приходько отреклась от «Евровидения»

Певица Анастасия Приходько выразила сожаление о том, что ее музыкальная карьера началась в России. По словам бывшей участницы шоу «Фабрика звезд 7», в 2009 году она безуспешно участвовала в отборе на «Евровидение» от Украины, после чего ей предложили представить на конкурсе Россию, которой в итоге она принесла 11-е место.

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Во время беседы с ведущим передачи «Поговорим?» на телеканале Newsone Максом Назаровым всплыло старое интервью Приходько на российском телеканале, в котором она говорила о том, как гордится возможностью выступать за России.

Поясняя свое высказывание, артистка отметила, что ранее у нее не складывалась карьера на Украине. В России же ей удалось победить на «Фабрике звезд» и позже выступить на «Евровидении».

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — цитирует Приходько РИА «Новости».

По словам артистки, после присоединения Крыма Россия перестала для нее существовать. Анастасия подчеркнула, что на момент выступления на «Евровидении» ей было всего 20 лет и она никак не ассоциировала свою деятельность со страной, а после событий на полуострове она больше не пересекала российскую границу.

Напомним, что в октябре прошлого года Приходько заявила о намерении заняться политикой и поддержать команду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

«Дорогие друзья! Несколько недель назад я сказала, что ухожу с большой сцены. Это было нелегкое решение для меня. После многочисленных визитов в прифронтовую зону и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание заключается в помощи этим людям. Помощи не только творческой, но и подлинными деяниями, — написала она у себя в фейсбуке. — Думая о будущем, я пришла к выводу, что у меня будет больше возможностей помочь, если я стану политиком».

Ранее певица объявила о своем решении уйти со сцены. По словам Приходько, на это шаг ее толкнула неутихающая критика в ее адрес.

«Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах «все по 10», покупают быстрее!», — пожаловалась она в соцсети.

Кроме того, в мае 2018 года Приходько заявила о намерении судиться с администрацией главы Украины Петра Порошенко. По словам артистки, поводом для подачи иска, стало включение ее в пиар-ролик главы государства без получения согласия. Певица пояснила, что предложение сняться в небольшом видео ей поступило от главы Министерства культуры Евгений Нищук, однако ей не сказали, что этот ролик будет восхвалять действующего президента, иначе бы она не согласилась.

Такие заявления певица сделал на фоне грандиозного скандала, связанного с отбором представителя Украины на «Евровидение». Несмотря на то, что финал состязаний прошел 23 февраля, и на нем был определен победитель, кто поедет в Тель-Авив в этом году, до сих пор неизвестно.

От участия в конкурсе отказались уже четверо из шести финалистов, включая победительницу отбора певицу Maruv. Следом за ней следом за ней свое нежелание выразили группы Freedom Jazz, Kazka и Brunetttes Shoot Blondes.

Сам отбор на «Евровидение» приобрел явный политический окрас в связи с тем, что Maruv и группа Yuko гастролируют по России. Этот факт стал едва ли не главным предметом обсуждения в прямом эфире. А настоящей травле подверся дуэт «Анна-Мария». Участницы коллектива сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк за день до финала в интервью одному из украинских телеканалов заявили, что «Украина потеряла Крым». Данное высказывание возымело эффект разорвавшейся бомбы. В финале их подвергли критике ведущий шоу и член жюри певица Джамала, доведя одну из исполнительниц до слез.