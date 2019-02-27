«А если бы Россию?» Познер оценил песню о бомбежке США

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал НСН инцидент в Исаакиевском соборе, где в честь 23 февраля Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнил песню барда Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», в которой говорится о ядерной бомбардировке США.

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Первый куплет песни содержит строки: «На подводной лодочке с атомным моторчиком, // Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, // Пересек Атлантику и зову наводчика: // «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!».

Помимо этого, в песне обыгрывается строчка «спят усталые игрушки, книжки спят» из детской передачи «Спокойной ночи, малыши» — вместо слова «книжки» Козловский употребил в ней слово «негры». Помимо этого, автор сетует в песне, что «пять сотен лет назад» Америку открыли зря.

Комментируя ситуацию, Познер поставил вопрос о самой необходимости исполнения подобных песен.

«На мой вкус — нет, не надо. На чей-то вкус — да, надо. Без разницы, где ее исполнять — в Исаакиевском соборе, в Кремле или Дворце Спорта», — сказал телеведущий.

По его словам, подобные композиции являются проявлением дурного вкуса.

«Вот интересно, если бы вы услышали, как какой-то там хор исполнил песню, как бомбить Россию, у вас возник бы вопрос, почему не надо это исполнять? Наверное, нет», — добавил он.

О том, что в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга была исполнена песня об атомной бомбардировке другой страны стало известно после того, как запись выступления была опубликована в официальной группе хора в социальной сети «ВКонтакте». Ее спели во время второго биса. Отмечается, что основная часть концерта преимущественно состояла из произведений Владимира Высоцкого, Василия Соловьева-Седого и Александры Пахмутовой.

Представители самого собора выразили согласие с теми, кто счел песню неуместной, но призвали не политизировать ситуацию, подчеркнув, что ожидают объяснений от руководителя хора.

Худрук хора и главный дирижер Владимир Беглецов сослался на известное выражение времен травли писателя Бориса Пастернака «Я «Доктора Живаго» не читал, но осуждаю» и назвал тех, кому не понравилась концертная программа, «долбо***ми».

«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — оправдался он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В официальной группе хора критикам песни также посоветовали не вникать всерьез «в рассуждения про путинские и антипутинские концерты», назвав подобное занятие «отвратительным самим по себе». Исполненные номера представители хора назвали «документами эпохи». Также они заявили, что правила не обязывают исполнителей, выступающих в храме, исполнять только литургические произведения и подчеркнули, что хотели поздравить своих слушателей и показать, что «ценят их праздник, их прошлое, их труд».

Сам автор песни назвал ее юмористическим произведением. По его словам, он не ожидал того, что вещь, написанную в 1980 году для военной кафедры будет всерьез исполнять хор в Исаакиевском соборе. Также он подчеркнул, что уже «огреб» за песню в 1983 году, когда ее поставили в эфире радиостанции «Би-би-си».

По мнению Козловского, между Россией и США в настоящий момент установились более теплые отношения, чем в восьмидесятые годы.

«Вы же помните песни того времени, их куча была — «Колумб Америку открыл, а мы ее закроем», «Медленно ракеты уплывают вдаль». Это юмор того времени! Больше антивоенный, чем военный», — заявил он.

Автор песни добавил, что несколько лет не получал столько телефонных звонков.

На следующий день после исполнения хором песни о нападении на США, телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» назвал время, за которое новые российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» смогут достичь США. Таким образом Киселев отреагировал на слова президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию о готовности России к ответным мерам после размещения американских ракет в Европе.