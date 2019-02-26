«Заморожены эмбрионы»: Божена родит от мертвого Малашенко

Журналистка и светская львица Божена Рынска рассказала о намерении попытаться завести ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По словам Божены, у нее остались замороженные эмбрионы.

«Единственное, что меня может удержать — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — написала журналистка.

Она также рассказала историю о своих прежних попытках завести ребенка.

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«Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — написала она.

По словам Рынски, она не так давно обращалась к гадалке, которая заверила ее, что «ребенок прямо вот на пороге».

Ранее сообщалось, что 64-летний Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании. Уже известны предварительные результаты вскрытия Малашенко.

«Пришел предварительный отчет результатов аутопсии, где говорится, что смерть произошла <...>, по предварительным данным, без криминальных признаков», — сообщили в Верховном суде Анадалусии.

Одной из первых свои соболезнования в связи со смертью Игоря Евгеньевича выразила журналистка Ксения Собчак в своем в Telegram-канале. Как известно, осенью 2017 года Малашенко возглавлял предвыборный штаб Собчак, выдвигавшейся на пост президента России в 2018 году.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб. RIP», — написала Ксения.

Также печальное известие засвидетельствовал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни», — сказал журналист в беседе с «Интерфакс». Однако дополнительных подробностей о смерти медиаменеджера он не сообщил.

За несколько недель до трагических событией Божена Рынска написала в фейсбуке о госпитализации мужа после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой, подкрепив слова фотографией больного.

По ее словам, состояние мужа резко ухудшилось из-за бессонных ночей, «предательства дочери и несправедливого обвинения». Врачи настоятельно рекомендовали Игорю Евгеньевичу отдых из-за неврологических осложнений.

«Лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту ночь мы провели в больнице», — приводит «Стархит» цитату из закрытого инстаграма светской обозревательницы.

Тогда Божена заявила о том, что супруг «сдал» после того, как его бывшая жена выдвинула обвинение в растрате $60 тыс. По словам Рынски, эти деньги были потрачены на саму экс-супругу.

В настоящее время Божена в своем фейсбуке не скупится на разные подробности последних месяцев совместной жизни с Малашенко. Так, она поделилась тем, что Игорь Евгеньевич очень страдал из-за отсутствия работы и обвинений в сокрытии громадных сумм, которых у него не было. По ее словам, бизнесмен Владимир Гусинский в 2015 году урезал у него половину зарплаты, а через пару лет, не обсудив, перестал платить вообще.

«Игорь долго переживал от унижения. Что Гусь не сам с ним поговорил, а что просто взял и закрыл карту. Я очень много раз пыталась его устроить на работу. — написала Божена. — Я вам клянусь памятью Игоря, он ничего не прятал. Елена была посвящена в его финансовые дела целиком, и она-то точно знала, что нычек нет. Судья не верил, что у Игоря реально нет денег, и он не зарабатывает где-то тайно. Его представляли хитрым новым русским, который кэшит и прячет. Говорили, что все европейские деньги Игоря (кот наплакал там осталось, 400 000 долларов) должны быть переведены на арестованный счет».

По словам Рынски, Малашенко ужасно боялся остаться без денег. После приступа через суд супругам была установлена норма расходов — $250 в день.