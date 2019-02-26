Новый скандал: Украину лишат «Евровидения»?

Национальный отбор «Евровидения» в Украине вызвал настоящий раскол мнений, поднимая на повестку дня главный вопрос — будет ли страна в списке участников или международный конкурс оставит ее без внимания?

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Музыкальный критик, обозреватель «МК» Артур Гаспарян, ссылаясь на конфиденциальные источники в EBU (Европейском вещательном союзе), заявил, что «Евровидение-2019» пройдет без представителя Киева. 64-й конкурс песни, запланированный на середину мая в Тель-Авиве, пройдет под лозунгом «Позволь себе мечтать», вот только мечты представителей Украины могут и не сбыться.

Хотя официального подтверждения этой информации нет, допустить санкции к Украине со стороны организатора «Евровидения» EBU можно. Скандал на украинском отборе уже привлек внимание организаторов международного конкурса. Продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд не исключил, что Украина может столкнуться с проблемами.

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов», — приводит слова Санда «Страна.ua».

Первая волна недоумения поднялась после результатов национального отборочного конкурса, когда в финал попали Maruv и группа Yuko, открыто выступающие в России. Тут же скандал подогрел вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, сообщив, что между Россией и Украиной «не может быть дружбы», а, соответственно, певцы, активно посещающие страну, не могут выражать мнение украинского общества во всем мире.

«Если на «Евровидение» из Украины поедет тот, кто гастролирует по России и даже демонстративно собирается это сделать в будущем, то туда лучше никому не ехать», — сообщил Кириленко в твиттере.

Примечательно, что общественность карьерные планы Анны Корсун, известной публике под псевдонимом Maruv, не смутила. Об этом свидетельствуют как противоречивые мнения пользователей сети, так и отданные за певицу около 160 тысяч украинских голосов. Зрителей больше волнует другой вопрос, кто будет возвращать честно отданные гражданами на голосование деньги? Но о подобном власти, как и сам Кириленко, умалчивают.

Масла в огонь добавили жесткие ограничения со стороны руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Одержавшая победу Maruv после 7-часовых переговоров отказалась подписывать договор и представлять страну на международном конкурсе.

По словам исполнительницы, условия контракта были весьма политизированы, вынуждая ее «представлять не собственное музыкальное творчество, а скорее интересы политиков Украины».

«Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала Maruv в своем фейсбуке.

Ситуацию также прокомментировала PR-менеджер участника прошлогоднего «Евровидения» певца Melovin. На своей странице в соцсетях Светлана Панкова огласила ряд нюансов по их договору между артистом и компанией НОТУ, заметив, что жестких ограничений и штрафов у нее не было.

«Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали, каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить», — сообщила Панкова.

На данном этапе само участие Украины на «Евровидении» находится под большим вопросом, хотя, как утверждает Гаспарян «возможно, что это состояние быстро изменится». Отсюда возникает вопрос — даже если Киев выставит своего представителя на международный конкурс, кто из исполнителей действительно рискнет выступить и «подсидеть» заслуженно выигравшую Корсун? Вряд ли после подобного скандала такой претендент появится.

«Есть небольшие подозрения, что их (Кончиты Вурст, финских монстров Lordi, шведа Манса Зелмерлева и т.д.) представления о «Евровидении» значительно более расслабленные и вменяемые», — заключил Гаспарян.

От России на «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев и, судя по ситуации вокруг конкурса в Украине, в этом году наставник Корсун по украинскому «Голосу» 2014 года все же не встретится со своей бывшей подопечной.