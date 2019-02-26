«Наводи на Вашингтон!» Хор спел в Исаакии о бомбежке США

23 февраля Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова выступил в Исаакиевском соборе в рамках празднования Дня защитника Отечества. В числе исполненных композиций оказалась песня барда Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» — артисты спели ее в качестве второго биса после основной программы, преимущественно составленной из произведений Владимира Высоцкого, Василия Соловьева-Седого и Александры Пахмутовой. Полная запись концерта была выложена в официальной группе хора во «ВКонтакте» вскоре после его завершения.

Пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание на ролик через несколько дней. Многие посчитали исполнение песни Козловского неуместным.

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Первый куплет композиции выглядит следующим образом: «На подводной лодочке с атомным моторчиком, // Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, // Пересек Атлантику и зову наводчика: // «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» Также в тексте Козловского присутствуют такие строчки: «Спят усталые игрушки, негры тихо спят, // Ты прости, Америка, хорошая Америка, // Но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

В Исаакиевском соборе рассказали, что хор не согласовывал исполнение «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих» с дирекцией музейного комплекса. Пресс-служба собора отметила, что считает песню неуместной, однако не склонна «политизировать ситуацию». «Дирекция музея ждет объяснений от руководителя хора», — заявили представители Исаакиевского «Фонтанке».

Петербург

Исаакиевский Собор



На подводной лодочке

С атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек

Под сотню мегатонн

Пересёк Атлантику

И зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!» pic.twitter.com/PCI04Iz5kh — Шаден (@ShadenFM) 25 февраля 2019 г.

Композиция была написана Андреем Козловским в 1980 году во время учебы в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова (также известном как Лесотехническая академия). Как рассказал автор на своей странице во «ВКонтакте», он «исправно посещал военную кафедру, на которой половину курса учили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода».

«Иногда мы умудрялись в робах механиков и с нерабочими автоматами прорваться строем к ближайшему чапку (пивному ларьку). Строй был, а строевой песни не было. Вот я и придумал. Практически, перепел учебники по боевым дисциплинам, в котором в те времена был один вероятный противник. Возможно, кого-нибудь и учили в 1980-м году на военных кафедрах обниматься и целоваться, но нам, почему-то, преподавали, как можно победить без поцелуев», — написал бард.

Также он уточнил, что упоминающиеся в песне «Вовочка» и «Петров» — не выдуманные герои, а реальные люди, с которыми он дружил.

«Песня — стеб. Ее в 83-м по «Би-би-си» крутанули. Вот, собственно, и все», — заключил Козловский.

В ходе беседы с «Фонтанкой» он отметил, что Концертному хору Санкт-Петербурга «на самом деле не следовало» петь композицию в Исаакиевском соборе и «ничего хорошего из этого не выйдет».

«Я внезапно стал звездой. Обалдеть просто. Я подозреваю, что сейчас она [песня] мне икнется раз так сто, а то и двести», — признался музыкант.

Представители хора прокомментировали сложившуюся ситуацию, пояснив, что не могут «не ответить мастерам политической аналитики». «Не стоит всерьез вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе», — говорится в сообщении в группе коллектива во «ВКонтакте».

По словам хористов, исполняемые ими песни являются «документами эпохи, среды, уникальными и вполне оригинальными». «Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — уточнили артисты.

Также они добавили, что выступление в храме не подразумевает включение в программу исключительно литургических произведений: «Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними. И они были рады это услышать и прочувствовать».

По словам представителей хора, знания этих «двух вещей» достаточно «для понимания того, что было» на их выступлении. Музыканты призвали пользователей соцсетей приходить на концерты и «не заниматься политиканством».

Худрук и главный дирижер хора Владимир Беглецов назвал раскритиковавших его концертную программу «долбо***ми» и сослался на известную фразу члена Союза писателей СССР, сказанную в отношении писателя Бориса Пастернака: «Я «Доктора Живаго» не читал, но осуждаю…»

Также артист подчеркнул, что песня носит юмористический характер.

«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — заявил он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

В течение прошедшей недели предполагаемая бомбежка США Россией уже фигурировала в заголовках новостных публикаций. В выпуске своей программы «Вести недели» от 24 февраля телеведущий Дмитрий Киселев рассчитал время, за которое разрабатываемые в России гиперзвуковые ракеты «Циркон» достигнут цели в США в случае военного конфликта.

Он предположил, что оснащенные такими ракетами подлодки можно разместить в 400 м от береговой линии Америки, — именно на таком расстоянии от берега, по его данным неизвестного происхождения, располагаются американские «центры принятия решений». Проведя математические подсчеты, телеведущий констатировал, что ракеты достигнут заданных точек «менее чем за пять минут».

«Задачка для школьника третьего класса», — охарактеризовал сказанное Киселев.

Информационным поводом для слов телеведущего стало обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 20 февраля. В рамках своего выступления президент заявил, что Россия готова на ответные меры в ответ на размещение американских ракет в Европе.