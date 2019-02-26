«Коломойский всех обыграет»: Савченко уже знает имя президента

Олигарх Игорь Коломойский «обыграет в два приема» президента Украины Петра Порошенко на выборах-2019. Такое мнение выразила внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, сообщает интернет-издание «Гордон».

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько [персонажа Владимира Зеленского] — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — заявила Савченко.

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Нардеп добавила, что Коломойский «сделает канцлером» главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, «как она и мечтала». По мнению Савченко, Тимошенко будет «рулить страной, грабить, как все до этого», и на Украине «ничего особо не изменится». Она добавила, что Порошенко может начать вести себя как свергнутый президент Виктор Янукович, и тогда «Украину ждет война — Третья мировая».

Надежда Савченко назвала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «Голобородько» по фамилии персонажа, которого комик играл в сериале «Слуга народа». По сюжету, школьный учитель Василий Петрович Голобородько «выходит из себя от скотства окружающей жизни» и получает известность в интернете, раскритиковав сложившуюся на Украине социально-политическую ситуацию.

«Слуга народа», вышедший на телеэкраны в 2015 году, стал самым рейтинговым украинским шоу по итогам года. На YouTube-канале студии Зеленского «Квартал 95» его посмотрели 98 млн человек. Вскоре его купили телеканалы Эстонии и Казахстана, а в сентябре 2017 года стриминговый сервис Netflix – крупнейший из мировых.

При этом ряд украинских изданий, в основном — провинциальные СМИ, раскритиковали сериал за «русификацию». Украинский язык «вплетен в маленькие эпизоды шароварного сорта», заявляла в эфире телеканала ZIK журналистка Татьяна Кузьминчук. По мнению украинского политолога Валерия Майданюка, в сериале Зеленского

«украинский язык и культура изображены как некий маргинальный аборигенский фольклор на фоне русского языка».

Сам персонаж кандидата в президенты Украины Зеленского в одной из серий цитирует председателя совета министров Российской Империи Петра Столыпина, убитого в Киеве в 1911 году: «Я счастлив умереть за Царя».

Между тем, в Центральной избирательной комиссии Украины не смогли однозначно ответить на вопрос о том, является ли демонстрация сериала «Слуга народа» с участием Зеленского по телевидению агитацией. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что проблемой является украинский закон о выборах, не обновлявшийся с 1999 года, так как в нем не отрегулировано само понятие политической агитации и рекламы.

Внимание членов комитета избирателей Украины, которые выступили с обвинениями в агитации, привлекло то, что сериал и партия Зеленского носят одно и то же название, а его премьера была назначена накануне выборов. По их мнению, его демонстрация может склонить голоса части аудитории в пользу шоумена.

При этом вскоре судебный иск о незаконной агитации, поданный против кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, был признан Верховным Судом Украины безосновательным, передает ФАН. Иск был подан журналисткой Юлией Литвиненко, которая обвинила Зеленского в противоправной агитации в связи с тем, что тот выступал 15 февраля в качестве ведущего передачи «Лига смеха». Заявительница также требовала установить факт нарушения порядка финансирования избирательной кампании.

О своем выдвижении в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Поздравление Порошенко, что примечательно, вышло в эфир уже после полуночи. Комментируя инцидент,

сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой. Представители телеканала Коломойского, впрочем, подчеркнули, что все прошло по плану.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже спустя два дня состоятся и сами выборы главы государства. По данным Киевского международного института социологии, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей, если бы выборы президента прошли в ближайшие три дня.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что лидирующие позиции Зеленского связаны не с его персоной, а с общим настроением в стране.

«Если вы внимательно посмотрите, то больше всего за него хотят голосовать молодые люди. По большому счету, и Порошенко и Тимошенко всех уже достали. Они имеют огромный антипиар, хотя они и главные лидеры. Поэтому, когда делают опрос и спрашивают человека за кого он собирается голосовать, чаще всего ответ дают от обратного. Вот есть Зеленский, тогда мы за него», — полагает политолог.