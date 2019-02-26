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«Коломойский всех обыграет»: Савченко уже знает имя президента

Савченко раскрыла тайну, кого Коломойский двигает в президенты

«Третья мировая» война ждет Украину, если действующий президент Петр Порошенко победит на выборах при помощи административного ресурса, убеждена внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко. По ее мнению, олигарх Игорь Коломойский «обыграет в два приема» Порошенко, сделав президентом Украины комика Владимира Зеленского, а «канцлером» станет Юлия Тимошенко. В этом случае «в стране ничего не изменится», добавила Савченко.

Олигарх Игорь Коломойский «обыграет в два приема» президента Украины Петра Порошенко на выборах-2019. Такое мнение выразила внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, сообщает интернет-издание «Гордон».

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько [персонажа Владимира Зеленского] — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — заявила Савченко.

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Нардеп добавила, что Коломойский «сделает канцлером» главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, «как она и мечтала». По мнению Савченко, Тимошенко будет «рулить страной, грабить, как все до этого», и на Украине «ничего особо не изменится». Она добавила, что Порошенко может начать вести себя как свергнутый президент Виктор Янукович, и тогда «Украину ждет война — Третья мировая».

Надежда Савченко назвала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского «Голобородько» по фамилии персонажа, которого комик играл в сериале «Слуга народа». По сюжету, школьный учитель Василий Петрович Голобородько «выходит из себя от скотства окружающей жизни» и получает известность в интернете, раскритиковав сложившуюся на Украине социально-политическую ситуацию.

«Слуга народа», вышедший на телеэкраны в 2015 году, стал самым рейтинговым украинским шоу по итогам года. На YouTube-канале студии Зеленского «Квартал 95» его посмотрели 98 млн человек. Вскоре его купили телеканалы Эстонии и Казахстана, а в сентябре 2017 года стриминговый сервис Netflix – крупнейший из мировых.

При этом ряд украинских изданий, в основном — провинциальные СМИ, раскритиковали сериал за «русификацию». Украинский язык «вплетен в маленькие эпизоды шароварного сорта», заявляла в эфире телеканала ZIK журналистка Татьяна Кузьминчук. По мнению украинского политолога Валерия Майданюка, в сериале Зеленского

«украинский язык и культура изображены как некий маргинальный аборигенский фольклор на фоне русского языка».

Сам персонаж кандидата в президенты Украины Зеленского в одной из серий цитирует председателя совета министров Российской Империи Петра Столыпина, убитого в Киеве в 1911 году: «Я счастлив умереть за Царя».

Между тем, в Центральной избирательной комиссии Украины не смогли однозначно ответить на вопрос о том, является ли демонстрация сериала «Слуга народа» с участием Зеленского по телевидению агитацией. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что проблемой является украинский закон о выборах, не обновлявшийся с 1999 года, так как в нем не отрегулировано само понятие политической агитации и рекламы.

Внимание членов комитета избирателей Украины, которые выступили с обвинениями в агитации, привлекло то, что сериал и партия Зеленского носят одно и то же название, а его премьера была назначена накануне выборов. По их мнению, его демонстрация может склонить голоса части аудитории в пользу шоумена.

При этом вскоре судебный иск о незаконной агитации, поданный против кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, был признан Верховным Судом Украины безосновательным, передает ФАН. Иск был подан журналисткой Юлией Литвиненко, которая обвинила Зеленского в противоправной агитации в связи с тем, что тот выступал 15 февраля в качестве ведущего передачи «Лига смеха». Заявительница также требовала установить факт нарушения порядка финансирования избирательной кампании.

О своем выдвижении в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Поздравление Порошенко, что примечательно, вышло в эфир уже после полуночи. Комментируя инцидент,

сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой. Представители телеканала Коломойского, впрочем, подчеркнули, что все прошло по плану.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже спустя два дня состоятся и сами выборы главы государства. По данным Киевского международного института социологии, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 26,4% избирателей, если бы выборы президента прошли в ближайшие три дня.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что лидирующие позиции Зеленского связаны не с его персоной, а с общим настроением в стране.

«Если вы внимательно посмотрите, то больше всего за него хотят голосовать молодые люди. По большому счету, и Порошенко и Тимошенко всех уже достали. Они имеют огромный антипиар, хотя они и главные лидеры. Поэтому, когда делают опрос и спрашивают человека за кого он собирается голосовать, чаще всего ответ дают от обратного. Вот есть Зеленский, тогда мы за него», — полагает политолог.