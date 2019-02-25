Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к медиаменеджеру источники. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Свои соболезнования в связи со смертью Малашенко выразила телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. В своем сообщении в Telegram-канале она поблагодарила политолога за помощь во время проведения кампании — в 2017 году он несколько месяцев руководил избирательным штабом Собчак.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб. RIP», — написала Собчак.

Печальное известие подтвердил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни», — сказал журналист в комментарии «Интерфакс». При этом дополнительных подробностей о смерти медиамагната он не привел.

Ранее, 15 февраля, супруга медиаменеджера журналистка Божена Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

По ее словам, основателю НТВ стало плохо после бессонных ночей, «предательства дочери и несправедливого обвинения». Как сообщили врачи, инсульта у политолога нет, однако ему был необходим отдых из-за неврологических проблем.

«Лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту ночь мы провели в больнице», — цитирует «Стархит» сообщение в закрытом инстаграме светской обозревательницы.

Тогда Рынска выразила уверенность в том, что муж «сдал» после того, как бывшая жена обвинила его в растрате $60 тыс. По словам журналистки, Малашенко тратил эти деньги на саму экс-супругу.

Игорь Малашенко родился 2 октября 1954 года. Он окончил философский факультет МГУ, а затем и аспирантуру.

В 1992 году Малашенко работал генеральным директором Российской государственной телерадиокомпании «Останкино» (РГТРК). После того, как ее председателем стал политик Вячеслав Брагин, с которым ему не удалось найти с общий язык, гендиректор покинул компанию.

Малашенко также стоял у истоков зарождения телевидения нового типа, будучи одним из основателей телеканала НТВ. Известно, что в первый год существования компании Малашенко занимался бизнес-планом, бюджетом и сеткой вещания. Он также был причастен к созданию административных служб, включая финансовую, хозяйственную, кадровую и юридическую. Кроме того, по некоторым данным, именно Малашенко придумал название канала — «Телекомпания НТВ».

«Аббревиатура НТВ при регистрации официально никак не расшифровывалась. Потому что сокращение нравилось всем, а вот букву «Н» все предлагали толковать по-разному — кто-то был за «независимое», кто-то — за «новое», кто-то — за «наше» и т. д. Малашенко предложил остроумный ход: а давайте не будем расшифровывать вообще. Пусть каждый понимает, как хочет», — цитирует журналиста Евгения Киселева издание «Новое время».

По воспоминаниям сотрудников, Малашенко, будучи одним из топ-менеджеров канала, принимал участие в закупке уникального телевизионного материала для последующего его показа в эфире. Он лично ездил на кинорынки в Каннах, а также вел переговоры о первых закупках иностранных фильмов и сериалов. Малашенко также занимался рекламой и был ведущим некоторых выпусков разговорной программы «Герой дня».

Помимо работы на телевидении Малашенко известен и как политтехнолог. В 1996 году он был был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

В январе 1997 года медиаменеджер стал одним из учредителей компании Владимира Гусинского «Медиа-Мост» и был членом совета директоров холдинга. С 2000 по 2009 год Малашенко являлся гендиректором канала RTVI.