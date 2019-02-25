Шнуров или Путин: Милонова решили приструнить

Представители лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова направили в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики жалобу о нарушении этических норм со стороны члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталия Милонова после его требований запретить песни музыканта на территории России.

Реклама

Милонов отметил, что на такой шаг необходимо пойти в рамках борьбы с алкоголизмом, а самого Шнурова депутат назвал «бесовским запевалой».

«Надо запретить песни, пропагандирующие алкоголь, запретить Шнура и позвать его к [телеведущему Андрею] Малахову, пускай он его «проберет» — что же вы делаете: сами не бухаете, а молодежь за вами ведется. И показать истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы «Ленинград», спивались и умирали», — сказал Милонов интервью агентству городских новостей «Москва».

Он выразил возмущение в связи с тем, что сам Шнуров не собирается следовать тому образу жизни, пропагандой которого занимается в своем творчестве.

«Сам Шнуров вообще пить не будет, он знает, какое поведение нужно выбрать для себя. А для людей предлагает образ дешевого легкодоступного удовольствия — ни эстетического, ни духовного, а удовольствия через «бухалово», «Дом 2» и прочее», — подчеркнул он.

По мнению Милонова, в России необходимо заняться изменением отношения граждан к пьющей части населения.

«Пускай образ пьющего человека станет снова «помоечным», потому что, к сожалению, такие как Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе», — призвал он.

Особое возмущение депутата вызвала песня Шнурова «В Питере пить», так как она, по его мнению, демонстрирует в корне неверное понимание города.

«В Питере — пить» — он вообще не понимает, что нужно делать в Санкт-Петербурге», — заявил Милонов.

В качестве альтернативы Шнурову как ролевой модели для молодежи он предложил президента России Владимира Путина, указав на то, что в начале нулевых именно его поведение демонстрировалось как позитивная модель.

«В начале 2000-х гг. В.Путина показывали, что он ведет здоровый образ жизни. Вся молодежь к этому тянулась. А потом силы зла, возможно еще и спонсирующие всяких Шнуров, снова стали продвигать: «Нет, не надо быть как Путин, будьте как Шнур, будьте алкоголиками, атеистами. Это лучше. Меняйте женщин постоянно, это будет вам в удовольствие», — подытожил он.

После подобных заявлений со стороны Милонова представитель лидера группы «Ленинград», адвокат Константин Добрынин, направил жалобу о нарушении этических норм в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

«Милонов В. В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С. В. и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами Российской Федерации», — говорится в тексте официального обращения, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что распространение интервью депутата может повлечь за собой создание ложного представления о творчестве Шнурова и привести к подрыву его репутации. По его словам, своими словами Милонов нарушил ч. 1 ст. 44 Конституции России, в соответствии с которой гражданам страны гарантируется свобода литературного, художественного и других видов творчества.

Также в обращении указывается, что депутат постоянно использует брань и «стилистически сниженную лексику», когда публично дает оценку исполнителю.

«В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы», — отметил адвокат.

В связи со всем вышеперечисленным, он попросил членов комиссии провести проверку высказываний Милонова и принять меры, предусмотренные нормами соответствующего положения.