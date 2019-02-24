Дорогая шутка: сколько Зеленский тратит на свою агитацию

Шоумен Владимир Зеленский, являющийся кандидатом в президенты Украины, ежедневно тратит на свою агитацию около 1,5 млн гривен (более 3,6 млн рублей). Об этом сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на Дмитрия Разумова, политтехнолога избирательного штаба 41-летнего комика. Комментируя предвыборные траты известного артиста, он также пообещал, что штаб Зеленского позднее представит подробный финансовый отчет о расходах кандидата из средств избирательного фонда, открытого 6 февраля.

«С того момента, когда был открыт счет, потрачено более 23 млн гривен. Можете посчитать, во сколько в день обходится кампания. Сколько всего средств поступило на избирательный счет, точно сказать не готов, но мы обязательно отчитаемся детально о наполнении фонда и расходах», — заявил политтехнолог.

По информации источника, действующий президент Украины Петр Порошенко тратит на предвыборную агитацию значительно больше — по 10 млн гривен (24,2 млн рублей) ежедневно.

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В СМИ также сообщается, что все тот же Зеленский на днях вступил в конфликт со своим телеграм-каналом из-за опроса, посвященного лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сопернице комика на предстоящих выборах.

«Вследствие определенных событий в штабе Зеленского наш канал обвинили в фейковости — и сейчас работники штаба всем рассказывают, что канал был «взломан», — приводит заявление представителей канала «Команда Зеленского» издание «Украинские новости».

По их словам, канал «безвозмездно помогал» кандидату, а в ответ «получил такие обвинения». Согласно представителям «Команды Зеленского», обвинение в фейковости последовало сразу после размещения на канале опроса о Тимошенко, который якобы не был согласован с известным артистом, претендующим на президентский пост.

«Из штаба Зеленского рассказывают о честности и открытости, но в это же время — с другой стороны — все происходит по-другому. И уже обсуждают возможные варианты разделения властей», — заключили работники телеграм-канала.

Ранее экс-глава Польши Александр Квасьневский, комментируя предстоящие выборы на Украине, выразил мнение, что Зеленский является «не первым и не последним юмористом, который пришел в политику».

«Мир сегодня именно такой. Зеленский — не первый и не последний юморист, который пошел в политику. Никто не думал о том, что партия «Пяти звезд» итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах. И то, что Дональд Трамп может стать президентом США. Это исторический момент, — выразил мнение эксперт. — Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта — это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому нужно создать сильное окружение. Это то, чем ты никогда не занимался. Вот, например, я никогда не был космонавтом. И мне сказали, что завтра я полечу на Луну. Я — как реалист — отказался бы».

Говоря о шансах Зеленского на победу на выборах, Квасьневский предположил, что Владимир сможет стать президентом Украины только в том случае, если волна против элит в стране окажется очень сильной.

«Демократия решит этот вопрос. Вопрос опыта в этой кампании очень важен. Кандидатов нужно спрашивать, как они собираются решать международные и внутренние вызовы. Но если волна против элит очень сильна, то шансы у Зеленского есть», — цитирует бывшего польского лидера Liga.net.

Напомним, что о выдвижении в президенты Украины Зеленский заявил в минувшую новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Поздравление Порошенко, действующего президента страны, при этом вышло в эфир уже после полуночи. Комментируя инцидент, сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой. Представители телеканала в свою очередь опровергли его слова, заявив, что все прошло по плану.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже спустя два дня состоятся и сами выборы главы государства.