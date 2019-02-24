Отказывают легкие? Георгий Данелия попал в реанимацию

Выдающийся советский режиссер Георгий Данеля госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии вечером 23 февраля. Его доставили в отделение реанимации одной из столичных клиник. Тревожную информацию подтвердила жена 88-летнего кинодеятеля Галина Юркова-Данелия.

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«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление легких, — приводит супруги режиссера ТАСС. — Сейчас он в реанимации».

Позже Юркова-Данелия сообщила РИА «Новости», что утром его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Она добавила, что режиссер находится в реанимации почти сутки, а врачам удалось стабилизировать его дыхание.

По информации РЕН ТВ, Данелия вызвал на дом врачей с жалобами на тяжелую одышку. При поступлении в медицинское учреждение у него обнаружили пневмоторакс. Также сообщается, что проблемы с легкими уже долгое время беспокоят Данелию.

Пневмотораксом называют скопление воздуха в плевральной полости (щелевидное пространство оболочки легких — «Газета.Ru») легких. Состояние пневмоторакса обычно возникает либо после травмы грудной клетки, либо у лиц с заболеванием легких.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (старое название Тбилиси — «Газета.Ru»), однако уже через год его семья переехала в Москву. В 1955-м Данелия окончил Московский архитектурный институт, но уже на следующий год поступил на только что образованные Высшие режиссерские курсы в мастерскую Михаила Калатозова. Окончив курсы в 1959 году, устроился работать на «Мосфильм» режиссером-постановщиком.

Уже в 1958 году Данелия снял свой первый короткометражный фильм «Васисуалий Лоханкин», названный именем героя великого «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В 1960-м первая полнометражная картина режиссера «Сережа» обратила на себя внимание зрителей и кинокритиков.

Всесоюзная слава пришла к Данелии в 1964 году благодаря ставшему легендарным фильму «Я шагаю по Москве», в котором в качестве актера дебютировал 18-летний Никита Михалков.

Картина стала участником 17-го Каннского международного кинофестиваля, на котором режиссер был удостоен специального упоминания жюри. Лента успешно прошла как в советском, так и международном прокате, включая такие страны, как Франция, Дания, Великобритания, Канада и Япония.

В дальнейшем почти каждый фильм Данелии получил народное признание. Он снял таки хиты, как «Не горюй!», «Осенний марафон», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Данелия также написал сценарий к суперпопулярной комедии «Джентльмены удачи», которую до сих пор показывают телеканалы каждые новогодние праздники.

Последней режиссерской работой Данелии на сегодняшний день является полнометражный мультфильм «Ку! Кин-дза-дза», который представляет собой ремейк выдающегося фильма мастера. Сохранив общую сюжетную канву картины, режиссер перенес время действия в наши дни и сместил социальные и философские акценты, сделав их более актуальными для сегодняшнего времени.

Картина была награждена премией «Ника» за лучший анимационный фильм, призом Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, а также премией Правительства России в области культуры за 2014 год.

Снятый в 1986 году фильм «Кин-дза-дза» приобрел в полном смысле слова культовый статус и оказал больше влияние даже на русский язык. Такие слова, как «пацак», «чатланин», «пепелац», «гравицаппа», «кэцэ» и, конечно же, «ку» прочно вошли в обиход людей. Картина получила специальный приз жюри международного кинофестиваля в Рио-де-Жанейро, две награды «Ника» за музыку и звукорежиссуру, а также специальный приз международного фестиваля кинофантастики в Порту.

Данелия награжден в общей сложности более чем 30 наградами, включая призы Каннского, Венецианского, Берлинского и Московского кинофестивалей.

Режиссер был удостоен звания народного артиста СССР в 1989 году. За фильм «Мимино» получил государственную премию СССР, а в 1996-м — госпремию России за картины «Паспорт», «Настя» и «Орел и решка». Данелия удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.