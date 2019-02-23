«Переобулся в Канаде»: Серебрякову ответили на русофобию

Актер Алексей Серебряков, известный своими нападками в адрес российских властей, обвинил правительство страны в разжигании войн в Грузии, Чечне, Сирии, на Украине и в африканских республиках. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме в Лондоне.

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По словам народного артиста, Россия за последние 20 лет «создала несколько войн». Серебряков отметил, что власти переписывают историю страны, чтобы доказать правильность своих действий. При этом, по мнению актера, граждане якобы вынуждены «демонстрировать псевдопатриотизм», так как находятся в окружении «врагов».

«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», — цитирует Серебрякова «Дни.Ру».

В то же время 54-летний актер выразил сожаление по поводу того, что не может повлиять на ситуацию.

«Я, к сожалению, не могу повлиять на эту ситуацию. Я только лишь могу сказать о том, что — думайте, сейчас есть интернет, есть информация и возможность иметь разные точки зрения», — посетовал он.

Скандальные заявление Серебрякова вызвали мгновенную реакцию в обществе: от коллег артиста до политиков.

Так, в Госдуме отметили, что считают слова актера частью пиар-акции «недругов» страны, передает «РИА Новости».

«Это все звенья одной цепи, когда есть большое желание с больной головы на здоровую валить то, что происходит. Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России», — цитирует первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова издание.

Певец и композитор Юрий Лоза призвал россиян выкинуть из памяти имя актера.

«Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение», — приводит слова музыканта РЕН ТВ.

Коллега Серебрякова по актерскому цеху Алексей Огурцов отметил, что, проживая в Канаде, ему легко делать такие безответственные заявления.

«Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери-страны, где он вырос и получил образование, ум, разум — он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо», — подытожил Огурцов.

Уральский родительский комитет и вовсе заявил, что направит обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой лишить Серебрякова всех званий.

Слова актера вызвали бурную реакцию в соцсетях. Интернет-пользователи предположили, что Серебряков «ошибся родиной» и после переезда в Канаду «быстро переобулся», а также выразили уверенность, что артист «любит родину за деньги».

Ранее Серебряков не раз оказывался в центре скандала, связанного с антироссийскими высказываниями. В начале прошлого года актер в интервью Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве». По его мнению, у американцев «психология другая», основывающаяся на понимании собственной свободы и правовой защищенности.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца», — подчеркнул артист.

При этом на вопрос о том, является ли он русофобом, Серебряков, эмигрировавший в 2012 году в Канаду вместе с семьей, ответил отрицательно.

«Ну, записали и записали (в русофобы — прим. «Газета.Ru»). Меня вообще особо не интересует мнение кого-то обо мне, кроме мнения моей жены», — ответил актер.

Серебряков подчеркнул, что если отъехать от Москвы хотя бы на несколько десятков километров, то можно заметить достаточно большое количество деталей из 1990-х годов. Кроме того, артист рассказал, что не отказывался от российского гражданства, что он русский человек и работает в России.

«Я родился в СССР, потом получил российский паспорт. Я умею стоять в болоте [по шею] и говорить «не гони волну», но не хочу, чтобы мои дети тратили на это время», — добавил он.

Также Серебряков заявил, что в России нет гражданского общества и «у нас все возлагается на человека». По словам актера, его гражданский долг — вырастить своих детей, обеспечить достойную старость для матери и тещи, не «ту, которую обеспечивает государство».