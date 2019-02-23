«Поносил Украину»: Зеленскому припомнили прошлое

Сергей Поярков, один из бывших активистов движения «Автомайдан», в интервью журналу «Краина» заявил о своем недоверии к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому. По его словам, тот не имеет права претендовать на пост руководителя страны, так как не был на Майдане.

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«У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративам, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале. Поэтому не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру», — сказал Поярков.

Он также отметил, что считает достойными права выдвигаться в качестве кандидатов действующего президента страны Петра Порошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а также лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

«Они там были. Имели силу во время революции отстаивать свою позицию. Политик должен биографией доказать профессиональную состоятельность», — подчеркнул Поярков.

По его словам, несмотря на результаты социологических опросов, на второй тур выборов могут претендовать Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Сама Тимошенко ранее неоднократно давала понять о своем негативном отношении к кандидатуре Зеленского. В частности, говоря о его участии в выборах, она призвала украинцев не отдавать голоса за кандидатов, не представляющих себе, что означает должность главы государства.

«Каждый бюллетень, который вы будете опускать, — этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины», — подчеркнула Тимошенко.

Говоря о том, какие последствия может понести президентство Зеленского, она также сказала, что Украина в текущий момент находится «на лезвии бритвы» и может продолжить «катиться в пропасть», если ее не «поднимут» знающие люди.

Свои опасения в связи с возможным избранием Зеленского президентом Украины высказывали и политики других стран. Так, бывший президент Польши Александр Квасьневский сравнил его с президентом США Дональдом Трампом и выразил уверенность в том, что Зеленский является «не первым и не последним юмористом, который пришел в политику».

Между тем, в Центральной избирательной комиссии Украины не смогли однозначно ответить на вопрос о том, является ли демонстрация сериала «Слуга народа» с участием Зеленского по телевидению агитацией.

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что проблемой является украинский закон о выборах, не обновлявшийся с 1999 года, так как в нем не отрегулировано само понятие политической агитации и рекламы.

Внимание членов комитета избирателей Украины, которые выступили с обвинениями в агитации, привлекло то, что сериал и партия Зеленского носят одно и то же название, а его премьера была назначена накануне выборов. По их мнению, его демонстрация может склонить голоса части аудитории в пользу шоумена.

Сам Зеленский в одном из своих видеообращений заявил о том, что чувствует себя в последнее время «немножечко диссидентом», так как испытывает давление со стороны Порошенко.

Также о фигуре Зеленского в качестве возможного лидера Украины высказывался российский режиссер Никита Михалков. В частности, он обратил указал на то, что шоумен «никому не обещал и невыполненных обещаний у него нет».

«Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может, он как раз и сможет все уладить», — сказал Михалков.

Однако он подчеркнул, что кандидату может выпасть тяжелое испытание, когда он столкнется с «режиссерами грязных политтехнологических стратегий», так как рискнет оказаться «чужим среди своих».

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить вплоть до 29 марта, а уже спустя два дня состоятся и сами выборы главы государства. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата.