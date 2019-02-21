«Т-34» прорвался в США: протесты Украины помогли России

Директор по развитию группы компаний, занимающийся вопросами проката российского фильма «Т-34» в Северной Америке Александр Беляков заявил ТАСС, что сборы от демонстрации фильма превысили ожидания, несмотря на требования украинского посольства к руководству американских кинотеатров отменить его показ.

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На 20 февраля показ фильма был запланирован в 12 кинотеатрах десяти городов – Майами, Нью-Йорка, Чикаго, Сиэтла, Денвера, Хьюстона, Бостона, Филадельфии, Лос-Анджелеса и Вашингтона.

«В Чикаго мы в спешном порядке добавили еще один сеанс из-за повышенного спроса, в Нью-Йорке фильм демонстрируется сразу в двух кинотеатрах — на Манхэттене и в Бруклине, аншлаг точно ожидается еще и в Сиэтле», — отметил Беляков.

Он также отметил, что обращение украинской стороны не смогло повлиять на решение владельцев кинотеатров в Северной Америке. При этом, владельцы заведений продолжают получать электронные сообщения и письма с угрозами от «радикально настроенных активистов», однако речи об отмене показов там не идет.

«Прокат идет хорошо, проблем нет, кинотеатры, действительно, получают звонки, но отвечают этим людям, что не считают правильным отменять показы в связи с их высказываниями», — отметил Беляков.

По его словам, с владельцами кинотеатров не пришлось проводить специальных переговоров в связи со сложившейся ситуацией, так как все вопросы были урегулированы заранее после публикации посольством Украины своего обращения.

«Мы обсудили все вопросы с представителями кинотеатров, где идут показы, а они, в свою очередь, общались с руководителями киносетей, которые принимают окончательные решения о демонстрации того или иного фильма, у нас с ними очень хорошие отношения, и они полностью доверяют нашему выбору», — подчеркнул он.

Вместе с этим, он отметил, что не понимает логику украинской стороны, считающей пропагандистским фильм, главные герои которого являются гражданами России, Украины и Белоруссии.

«И как можно в этом случае вообще говорить об агрессии России, непонятно. Тем более в фильме идет речь о наших общих страницах истории», — добавил Беляков.

Он также обратил внимание, что радикальные активисты, которые ранее заявили, что не видели самого фильма, признались, что посмотрели его в интернете. Тем самым, подчеркнул представитель прокатчика, они поддерживают деятельность кинопиратов, так как до 15 марта официально посмотреть картинку в сети будет нельзя.

Продюсер «Т-34» Рубен Дишдишян заявил в комментарии для газеты «Взгляд», что не считает фильм политическим, так как он посвящен таким общечеловеческим ценностям как сила духа, дружба, героизм, любовь, воля к победе и вера в жизнь и «никаких скрытых смыслов» не содержит.

«Я высокого мнения о зрителе и навязывать ему решение довольно странно. Американский зритель — умный, он сам разберется, что к чему. А тем, кто поднял эту волну с запретом на показ, хочу сказать большое спасибо за бесплатную рекламу!» – сказал он.

Ожидается, что картину посмотрят более двух тысяч зрителей в Северной Америке, среди которых есть как русскоязычная аудитория, так и англоговорящие жители США.

«Среди них есть определенная доля постоянных зрителей российских картин — это киноманы, которые любят смотреть иностранные фильмы с субтитрами», — отметил представитель прокатчика.

В свою очередь, заместитель министра культуры России по вопросам кинематографии Павел Степанов рассказал «Российской газете» о том, что для российской стороны неприемлема попытка связать исторический фильм с пропагандой.

«МИД уже высказал официальную позицию. Своим мнением поделились и продюсеры, и эксперты, появились статьи, репортажи на телеканалах. И мы разделяем высказанную точку зрения: для нас абсолютно неприемлема эта попытка связать исторический фильм с пропагандой», — сказал Степанов.

Вместе с этим, он подчеркнул, что подобная реакция на фильм означает наличие интереса к нему и идеям борьбы с нацизмом. По словам Степанова, несмотря на разгоревшиеся в США споры о фильме, для Министерства культуры важнее, чтобы фильм смогли увидеть как можно больше зрителей в России и за рубежом.

«Т-34» вышел на экраны США 17 февраля, его прокат продлится до 24 февраля.