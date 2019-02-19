Трейлеры недели: The Beatles, «Холодное сердце» и «Толкин»

«Вчера» («Yesterday»), Дэнни Бойл

Замечательный Дэнни Бойл снял фильм, посвященный The Beatles, название которого наши локализаторы зачем-то перевели. Картина «Вчера» представляет собой очень смешную фантазию на тему, что было бы в мире, если бы внезапно все, за исключением одного человека, забыли о существовании The Beatles, и их песни также были бы стерты из памяти. Судя по трейлеру, было бы как минимум очень смешно. Нетрудно догадаться, что главный герой (единственный, кто помнит о квартете из Ливерпуля) стал суперзвездой номер один в мире, выдав легендарные композиции за свои.

Опубликован трейлер ожидаемого «диснеевского» мультфильма «Холодное сердце 2». На этот раз Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и Олаф отправляются в далекое путешествие на север, чтобы узнать тайны прошлого их родной страны. Визуально трейлер впечатляет — качество рендеринга задников просто не укладывается в голове. Мультяшные герои словно находятся в реальном мире. После этого остается только гадать, чем занимался отдел спецэффектов «ушастого» медиагиганта на съемках «Аладдина».

«Та еще парочка» («Long Shot»), Джонатан Левин

Появился большой трейлер комедии «Та еще парочка» с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон в главных ролях. Терон играет госсекретаря США, которая решает баллотироваться на пост президента страны. Случайно ее героиня встречает персонажа Рогена и узнает в нем мальчика, в семье которого подрабатывала нянькой. Судя по ролику, зрителей ждет много юмора на грани, романтики и невероятно красивой Шарлиз Терон, которая моментально пришла в форму после непростой роли в фильме Джейсона Райтмана «Талли».

Появился первый англоязычный трейлер грядущего экшна «Тройная угроза». По своей сути лента представляет собой «Неудержимых» для азиатской аудитории. В главных ролях снялись главные герои восточных боевиков Тайгер Чен из Гонконга, индонезиец Ико Уайс и Тони Джа из Тайланда. В чем там развязка, и какой у картины синопсис, совершенно неважно. Главное, что это должно быть одним из самых захватывающих зрелищ на экране в этом году.

Завораживающий трейлер хоррора «Ма» постепенно нагнетает обстановку. Ролик начинается вполне себе мило и рассказывает о том, как группа молодых людей сдружилась с темнокожей женщиной средних лет, которую они называют «ма». Однако в конце трейлера происходит форменное сумасшествие. Проще говоря, одним двухминутным видео создатели сделали свою работу на сто процентов — гениально продали историю.

«Толкин» («Tolkien»), Доме Карукоски

В мае этого года состоится мировая премьера байопика о всемирно известном писателе Джона Р. Р. Толкина. Картина сосредоточена на молодых года будущего автора, его студенчестве, непростых отношениях с однокурсниках и его военной службе во время Первой мировой войны.

«Борьба с моей семьей» («Fighting with My Family»), Стивен Мерчант

Опубликован трейлер комедии «Борьба с моей семьей» про популярный вид развлечений рестлинг, снятой британцем Стивеном Мерчантом. Лента основана на реальной истории чемпионки WWE Пейдж. Главная героиня росла в британской семье, зарабатывающей копейки рестлингом в провинции. Но однажды ей выпадает шанс пробиться на самую верхушку бизнеса. Помогать ей будет сам Дуэйн Джонсон, который вспомнил свои годы в WWE и сыграл в фильме, по сути, самого себя и вспомнил свои фирменные крылатые фразы «Скалы». В фильме также снялись такие известные звезды, как Ник Фрост, Лина Хиди, Винс Вон и сам Мерчант.

«В погоне за Буллиттом» («Chasing Bullitt»), Джо Эдди

Еще одна биографическая картина — на этот раз о легенде «золотого Голливуда» Стиве Маккуине, скончавшемся в возрасте 50 лет от рака. Великий актер, участник «Великолепной семерки», в 60-е годы был любимцев американских зрителей и его ранняя смерть стала настоящей утратой для кинематографа. Непростая роль героя Америки досталась Андре Бруксу, известному по сериалам «Мост» и «Рэй Донован».