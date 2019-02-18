«Жен дубасят, водку пьют»: Шнур об избившем жену Башарове

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал стихотворение, посвященное новостям об избиении актером Маратом Башаровым своей супруги и возможном разводе пары. Таким образом он прокомментировал новость о разводе пары.

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«Широко живут здесь люди, // Жен дубасят, водку пьют, // И тем самым, без прелюдий, // Местный создают уют», — начал свое стихотворение Шнуров.

В стихах, посвященных избиению женщины Шнуров использовал по отношению к месту действия термин «третий Рим» и упомянул о грубости, присущей его жителям, которые заменяют слово «здрасьте» нецензурной бранью.

«Нет, не выжить хилым, слабым, // Ты мотай на ус, секи, — // Тумаков дают здесь бабам, // Чтоб боялись мужики».

После упоминания избиения некой женщины без билета на стоянке маршруток, музыкант вновь дал характеристику месту действия – «край суровый, не до шуток, далеко до изобилий».

«Не хватало рациона, // Витамины ели редко. // Зато все традиционно // И недалеко от предков», — сделал вывод Шнуров.

В последних строках стихотворения, он упомянул о том, что каждый из тех, кому посвящено стихотворение «рос на примерах», в которые впоследствии вносила коррективы жизнь.

«А с артиста какой спрос, // Он Народный, вот и все», — говорится в конце.

Примечательно, что под публикацией поставила лайк сама супруга Башарова, которая недавно впервые прокомментировала в сети ситуацию в своей семье. Она подчеркнула, что не хочет об этом рассказывать, так как не считает произошедшее поводом для гордости или радости.

«Я, как и любая другая девушка, верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть... Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы», — написала Елизавета Башарова в инстаграме.

Она также отметила, что верила в возможность «все изменить, исправить, излечить» с помощью любви и маленького ребенка, однако «ничего не менялось», при этом сил на расставание не было.

«Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — подытожила супруга актера.

Она выразила сожаление в связи с отсутствием у своего супруга желания исправить сложившееся положение и сказала, что надеется на сохранение хороших и дружеских отношений.

Стихотворения Шнурова, посвященные актуальной новостной повестке не в первый раз привлекают к себе внимание общественности. Среди тем, которых коснулся музыкант за последнее время — смерть рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, смерть актера Сергея Юрского, а также конфликт на Первом канале, связанный с возможным подкупом игроком клуба «Что? Где? Когда?» Александром Друзем главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера:

«Есть компьютер айбиэм (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак, // Бер и потопил Друзя. // Он подставу не одну // Замутил и был таков, // Но и сам пошел ко дну, // В клуб умнейших [дураков]. // Можешь ты все знать ответы // На вопросы у Диброва, // Но при том, да и при этом, // Человеком быть [плохим]», — написал музыкант.

Не обошел своим вниманием Шнуров и фигуру одиозного певца Юрия Лозы, известного своими нетрадиционными и зачастую радикальными взглядами на музыку.

«Растолкует, он как есть — культура. // Чистый мыслями, как белый лист. // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист», — написал он.

В ответ на это Лоза заявил, что не считает стихами Шнурова творчество и сравнил ситуацию с пословицей «собака лает – ветер носит».