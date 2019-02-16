Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя

Магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, оказавшегося в центре скандала с возможным подкупом организаторов викторины «Кто хочет стать миллионером?», высмеяли в эфире развлекательной программы «Вечерний Ургант». В рамках постоянной рубрики шоу «Могли прийти, но не пришли» соведущий Ивана Урганта Александр Гудков пошутил, что Друзь мог стать гостем их передачи, однако «как-то узнал ответы на все вопросы».

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Ранее стало известно, что 63-летний рекордсмен российской версии «Что? Где? Когда?» по числу проведенных игр (почти 100) и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, сообщивший о возможном мошенничестве Друзя, были отстранены от участия в шоу руководством Первого канала.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю.

В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», — подчеркнули на телеканале.

По словам Наталии Стеценко, генерального директора компании «Игра-ТВ» и почетного президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», скандальный инцидент с участием Друзя и Бера (к слову, также являющегося игроком спортивной версии «ЧГК») отбросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба.

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан.

Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», — сказала соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?».

Резонансный инцидент, напомним, стал достоянием общественности в начале текущей недели, когда Бер публично обвинил Друзя в попытке подкупа с целью наживы. Согласно главреду «Кто хочет стать миллионером?», Александр пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив телевизионщику часть денежного выигрыша в случае победы. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозапись разговора с Друзем, в ходе которого магистр «ЧГК» как минимум не возмутился из-за слов Ильи о возможном обмане.

Скандальный выпуск программы, что примечательно, вышел в эфир еще в конце прошлого года, тогда как отсняли его и вовсе осенью. Друзю, боровшемуся за денежный приз вместе с коллегой по «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым (согласно Беру, последний был на 99,99% не в курсе ситуации), удалось дойти до финального вопроса, на который участники дали неправильный ответ — и в итоге забрали 200 тысяч рублей, так называемую «несгораемую сумму».

Отвечая на обвинения Бера, Александр подтвердил, что на предоставленной Ильей аудиозаписи действительно звучит его голос. В то же время он подчеркнул, что главред «Кто хочет стать миллионером?» значительно переврал произошедшее.

По словам Друзя, он был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек». Сиднев при этом якобы знал о готовящемся обмане.

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл, — отметил Александр, после чего извинился за содеянное. «Мне жаль, что так получилось», — заключил он.