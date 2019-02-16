Зеленский или Порошенко? Вакарчук сделал свой выбор

Известный украинский певец и основатель украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук определился с выбором президента Украины. Музыкант не стал называть фамилий, однако объяснил, по какому принципу будет голосовать 31 марта за главу государства. По словам Вакарчука, его фаворитами станут политики, которые выполнят три важных условия.

«Не планирую поддерживать ни одного из них, но, как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю, — написал певец на своей странице в фейсбуке. — Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия».

После вступительного слова Вакарчук вкратце изложил свои требования к идеальному, по его мнению, политику, который будет достоин возглавить Украину. Важнейшим условием профпригодности кандидата музыкант назвал участие в предвыборных дебатах со своими соперниками.

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Следующим необходимым условием Вакарчук назвал полную осведомленность баллотирующегося на должность президента политика о своей команде. По мнению артиста, он должен знать имена всех членов команды, чтобы продемонстрировать свое полное с ними взаимодействие. Отдельно Вакарчук выделил тех, кто будет представлять полномочия президента страны.

«Министр иностранных дел, министр обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генеральный прокурор, начальник службы внешней разведки, начальник службы безопасности», — написал музыкант.

Третьим и последним пунктом в перечне Вакарчук оказалось самое, пожалуй, сложное требование. Кандидат в президенты обязан предоставить доказательства выполнения своих обещаний во время своей прошлой деятельности, таким образом дав основание избирателям верить его словам. Напоследок артист категорически заявил, что если хотя бы один пункт не будет выполнен кандидатом, то он не станет за него голосовать.

Более того, Вакарчук призвал своих подписчиков последовать его правилам.

«Я предлагаю вам использовать эти три условия при выборе своего кандидата, и если вы поддерживаете их, то поделитесь ими с любимыми, семьей, друзьями, коллегами, — подытожил свое заявление популярный певец. — Помните, мы выбираем не мессию, не волшебника, не супергероя; мы выбираем человека».

Вакарчук также предложил специальный хэштег #triumovikandidatu в поддержку своих принципов. В переводе с украинского языка это означает «три условия для кандидата».

Любопытно, что Вакарчук и сам в прошлом заявлял о своем намерении баллотироваться на выборы президента Украины, однако в последствии решил отказаться от своего решения. Он объяснил это тем, что «в джинсах может сделать больше для страны, чем, надев галстук».

«Чтобы расставить все точки над «i», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — заявил музыкант в своем видеообращении в фейсбуке.

Тем не менее, Вакарчук заверил подписчиков и поклонников своего творчества, что не останется в стороне от политической жизни Украины, и отметил, что стал замечать разочарование граждан от засилия «коррупции и несправедливости». Он также четко обозначил свою политическую позицию, заявив, что будет бороться за победу проевропейских сил на Украине.

«Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы превыше всего, — подытожил Вакарчук. — И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути — пути настоящих изменений».

На сегодняшний день в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует режиссер и актер Владимир Зеленский, который, по данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», имеет 23% поддержки среди тех, кто уже определился со своим выбором. На второе место поднялся действующий глава государства Петр Порошенко (16,4%). Тройку лидеров замыкает экс-премьер Юлия Тимошенко с 15,7%.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты Украины началась 31 декабря 2018 года. Агитация участников будет проходить до 29 марта, а сами выборы главы государства начнутся спустя два дня, 31 марта.