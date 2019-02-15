Виновата Украина? Лолита возмутилась нищенской пенсией

Российская певица и актриса Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии, передает StarHit. По словам 55-летней певицы, она не может оформить документы на получение пособия из-за того, что в Пенсионном фонде пока не могут рассчитать размер ежемесячных выплат.

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Трудности с подсчетом выплат возникли после того, как выяснилось, что она долгое время гастролировала на своей родине — Украине.

«Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть моего стажа, половина моей жизни — это Украина, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет», — заявила Лолита.

Артистка отметила, что обратилась с проблемой в Пенсионный фонд, однако там ответили, что ей не хватает трех месяцев трудового стажа.

«В пенсионном сказали: «У вас не хватает трех месяцев стажа, положите куда-нибудь пенсионную книжечку на три месяца», — поделилась Лолита.

По подсчетам Милявской, размер ее «мизерной» из-за проблем с подтверждением стажа пенсии составит около шести тысяч рублей. Точный размер выплат певица пообещала объявить, когда получит ее. В ходе беседы она также вспомнила скандальное интервью телеведущего Дмитрия Киселева Юрию Дудю, в котором гендиректор «России сегодня» наотрез отказался озвучить размер своего пособия.

«Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? — обратился к Дудю Киселев — Размер своей пенсии я не назову — это так же неприлично, как если бы вы, Юрий, сняли штаны».

Лолита, в свою очередь, иронично отметила, что не пойдет на такие меры, а просто «опубликует пенсию». «Я не буду снимать трусы, я просто опубликую пенсию», — подчеркнула Лолита.

Кроме того, экс-супруга Александра Цекало пообещала, что сразу после получения пенсионного удостоверения она бесплатно проедет на троллейбусе со своей подругой.

Ранее Лолита Милявская оказалась в центре скандала из-за долгов по ЖКХ. В середине января пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила о том, что товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» требует, чтобы с певицы взыскали задолженность в размере почти 760 тыс. рублей. При этом около 610 тыс. от всей суммы составляет задолженность Милявской за коммунальные услуги, оставшиеся средства — накопившиеся пени.

В декабре прошлого года певица упоминала в инстаграме о долгах, которые отдает перед Новым годом. В частности, она упоминала о том, что получила счет за капитальный ремонт на сумму 260 тыс. рублей.

«Думала это все, но тут пришло письмецо с долгом за капитальный ремонт... на 260 тыс! Посчитала, что до начала его в 2041 году, с меня снимут стоимость нового дома! Если доживу», — написала Лолита.

Она также посетовала на то, что из-за задолженности ей придется явиться в суд. «А так хотелось закончить год без долгов. Теперь опять в суд. Приговор понятен, надо будет кому-то на очень хорошее сегодня скинуться. А ведь могла одним словом на букву «п» сказать», — говорится в записи исполнительницы.

Незадолго до разбирательств Милявская рассказала в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о том, что переехала жить в болгарскую деревню. По словам певицы, ей захотелось тишины, и они с мужем уехали в уединенное место. Лолита также заявила, что после истерики, которая случилась у нее из-за запрета приезжать на Украину год назад, ситуация успокоилась, и ее семья даже благодарна за то, что все так вышло.

В 2017 году певицу внесли в «черный список» российских деятелей культуры и запретили ей въезд на Украину на три года. Причиной тому стало выступление Лолиты в Крыму в 2015 году, спустя год после проведенного референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.