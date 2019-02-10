«Украине не нужен хихикающий с Путиным президент»

Действующий глава Украины Петр Порошенко считает, что его стране не нужен лидер, позволяющий себе «флиртовать» и «хихикать» с президентом России Владимиром Путиным. Камень в огород кандидата Владимира Зеленского украинский политик бросил на форуме «Общественный диалог».

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным.

Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», — заявил Порошенко.

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Актер и шоумен Зеленский не остается в стороне и периодически «нападает» на соперника, используя свое главное оружие — юмор. Например, в январе он снял видео, на котором произнес речь на пародийных «похоронах» Порошенко. Артист в саркастической форме перечислил «достижения» действующего президента, среди которых выделил повышение цен на газ, «крышевание» игорного бизнеса и строительство жилищного комплекса в охраняемой зоне ЮНЕСКО.

Помимо негативных высказываний в адрес Зеленского, Порошенко на форуме озвучил стратегический план на свой второй президентский срок, пообещав бороться с проблемой бедности, подготовить страну к вступлению в Евросоюз и НАТО, заниматься восстановлением территориальной целостности и обеспечением мира на Украине.

Также он заявил о работе над собственным путем развития страны и «освобождением от колониальной зависимости от России», чтобы Украина научилась опираться только на свои силы.

«Это решительный отпор планам России уничтожить независимость Украины», — подчеркнул Порошенко.

Свои главные высказывания, сделанные на форуме «Общественный диалог», политик продублировал в твиттер. Его страница, к слову, пестрит записями о России, согласно одной из которых Путин «пытается вмешаться в выборы президента Украины».

«Россия пытается вмешиваться в наши выборы, как в США, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландах. Теперь они эти технологии планируют задействовать в Украине. Но украинцы больше не позволят, чтобы в офисе Президента сидел российский агент, как в 2010-2014», — пообещал президент.

Также через соцсети другой кандидат на пост главы государства — представитель «Радикальной партии» Олег Ляшко — обвинил штаб Порошенко в провокациях во время встреч с избирателями.

«Готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко. За украденные у украинцев деньги они организовывают массовый подкуп избирателей и грязные провокации», — написал Ляшко в фейсбуке и попросил президента перестать раскалывать украинское общество.

Кстати, одной из последних записей в твиттере Порошенко было поздравление с выпуском 26 курсантов Института ВМС НУ «Одесская морская академия», двое из которых — Богдан Головаш и Владислав Костышин — оказались арестованы в России.

«Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. Боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой», — сказал глава Украины.

Головаш, Костышин и еще 22 моряка в составе экипажа трех украинских кораблей 25 ноября прошлого года незаконно вошли в территориальные воды России и были задержаны пограничной службой. Некоторые моряки получили ранения, потому что для остановки кораблей военным пришлось применить силу. Вскоре задержанным была оказана медицинская помощь, в данный момент они находятся под арестом. На следующий день после инцидента в ряде областей Украины было объявлено военное положение.

5 февраля Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что в скором времени через Керченский пролив в очередной раз пройдут украинские корабли. Президент подчеркнул, что Киев планирует добиваться свободы мореплавания на этой территории, потому что она предусмотрена конвенцией ООН и двусторонними соглашениями.

«Я не буду говорить когда, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания», — сказал глава Украины.