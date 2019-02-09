«Русские нам не братья»: Зеленский повздорил с ветеранами АТО

В сети появился видеоролик, на котором известный артист и кандидат в президенты Владимир Зеленский на повышенных тонах беседует с ветеранами боевых действий в Донбассе. Инцидент произошел во Львове: бывшие военные преградили политику дорогу в городской Дворец культуры и пытались что-то выяснить.

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На ролике видно, что протестующие выкрикивали в сторону Зеленского оскорбительные фразы, но тот не отмалчивался и отвечал им в том же тоне. Когда один из военных спросил, считает ли Владимир русских своими братьями, его ответ был коротким.

«Россияне для нас не братья», — отрезал Зеленский и уверенно направился во Дворец культуры.

В конце января основатель «Студии Квартал 95» был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента Украины. Несмотря на то, что Зеленский не проживал на территории страны беспрерывно в течение последних 10 лет, он был беспрепятственно выдвинут от своей партии «Слуга народа», прошел регистрацию и даже лидировал в президентской гонке по итогам первого месяца. Согласно социологическим исследованиям группы «Рейтинг», по состоянию на 31 января поддержать шоумена были готовы около 19% избирателей. Эта цифра обеспечила 41-летнему уроженцу Днепропетровской области первое место в рейтинге доверия граждан, которые уже определились с выбором.

На втором месте по итогам января шла бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко — ей на тот момент симпатизировали около 18,2% украинцев. Действующий президент страны оказался только на третьем месте с 15,1%. Также в первую пятерку вошел лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко, набравший 10% голосов, и бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко с 8,5% поддержавших его граждан.

Политолог Михаил Погребинский подтвердил, что самые большие шансы на прохождение во второй тур у Тимошенко, Зеленского и Порошенко.

«Вот, сейчас будет избирательная кампания, которая покажет, кто из них будет иметь больше шансов пройти во второй тур», — заявил Погребинский в эфире НСН.

При этом другой специалист, Владимир Корнилов, считает, что у звезды сериала «Слуга народа» на самом деле мало шансов победить на выборах.

«Я бы не делал выводов из одного опроса, а посмотрел бы на остальные рейтинги и тенденции. В принципе, мы понимаем, что существуют структуры, которые работают над тем, чтобы во второй тур попали Тимошенко и Зеленский», — сказал Корнилов.

Он добавил, что в опросах не учитывается объем силового ресурса, который может подключить Порошенко: к его предварительным 15% голосов можно смело накинуть еще 5-6%, что не оставит Зеленскому шансов. Также политолог заявил, что народу может не понравиться тот факт, что за шоуменом стоит олигарх и владелец канала «1+1» Игорь Коломойский. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

«Коломойский не скрывает, что старается добиться того, чтобы во второй тур прошел кто угодно, кроме Порошенко. Сейчас он оплачивает кампании и Тимошенко, и Зеленского, чтобы добиться своей основной цели», — говорил Корнилов.

Напомним, что заявление шоумена о желании принять участие в президентской гонке было показано в новогоднюю ночь на телеканале «1+1», которым владеет Коломойский. При этом выступление Порошенко вышло в эфир только после полуночи. Говоря об этом стечении обстоятельств, сам Зеленский заявил, что перенос речи главы государства после выступления комика произошел в результате технической ошибки.

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — сказал кандидат «Украинской правде».

Однако руководители телеканала спустя некоторое время заверили, что ошибки в переносе поздравления Порошенко не было.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Агитация кандидатов будет проходить до 29 марта, а спустя два дня состоятся сами выборы главы государства.