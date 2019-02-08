«Ушел со скальпом»: Невзоров и Уткин о беседе Киселева и Дудя

Журналист Александр Невзоров и спортивный комментатор Василий Уткин в передаче «Паноптикум» обсудили скандальное интервью телеведущего Дмитрия Киселева журналисту Юрию Дудю.

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Как и Уткин, Невзоров счел длившееся 1 час 40 минут интервью неудачным. В ходе беседы Киселев часто отказывался отвечать на вопросы и даже предложил Юрию спустить штаны.

«Юра не знает приемов блокировки телевизионного хамства, которые известны всем волкам со стажем по 20-30 лет», — приводит слова Александра портал «Sports.Ru».

По словам комментатора, ему непонятно условие Киселева выпускать интервью без монтажа.

«Он сам ведет весьма агрессивно смонтированную программу, если он считает, что монтаж — способ фальсифицировать нечто, то это дискредитирует его», — заявил Василий.

Невзоров убежден, что интервьюер проглядел истинные намерения Киселева. «Дудь подумал, что этот пухлый парень пришел к нему поговорить, а этот пухлый парень пришел за его скальпом. И он с ним ушел, и сейчас сушит его на шесте у офиса РТР. Это и было ошибкой», — заключил он.

Уткин, в свою очередь, довольно резко высказался в адрес Юрия.

«Он, я к нему с большой симпатией отношусь, не очень образованный человек. Интервью с Ходорковским было для него выяснением обстоятельств, ему неизвестных. Как бы Юра ни готовился. С Михалковым тоже», — подчеркнул Василий, поясняя, почему Дудю «не даются» интервью с представителями старшего поколения.

На данный момент резонансное интервью набрало уже более пяти миллионов просмотров. Киселев и Дудь начали разговор с обсуждения видео, вышедшего в начале января, в котором ведущий телеканала «Россия 1» примерил на себя образ «Киселева МС» и зачитал рэп в в эфире программы «Мастера смеха». В своем рэп-обращении он коснулся темы международных отношений, Крымского моста и строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мне 64, бро. Я встаю в пять утра. На телике — «Россия», за окном — Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии», — исполнил тогда телеведущий.

На вопрос Дудя, для чего генеральный директор информагентства «Россия сегодня» это сделал, Киселев отметил, что преследовал благородные цели. Он заявил, что своим выступлением поддержал рэперов Элджея и Хаски, которые столкнулись с отменой собственных концертов. Напомним, что в ноябре 2018 года выступление Элджея в Якутске пришлось отменить из-за угрозы срыва, а концерт краснодарский Хаски — из-за давления, оказанного правоохранительными органами.

«Нашу программу смотрят люди более старшего поколения, которые далеки от рэпа, моя задача была рассказать им что это такое, приблизить рэп к традициям нашей культуры», — пояснил Киселев.

Кроме того, он подчеркнул, что не любит русскую попсу, а рэп, по словам журналиста, способен дать «новый культурный импульс».

Телеведущий также рассказал, что из-за «хайпа от выступления» принял решение организовать рэп-фестиваль, который состоится в 2019 году в крымском Коктебеле. Отметим, что 64-летний журналист уже высказывался ранее в поддержку хип-хоп артистов. Так, в свете массовых задержаний музыкантов осенью 2018 года, он призывал «не кошмарить рэперов» и зачитал импровизацию на стихи Владимира Маяковского.

Кроме того, не обошлось без обсуждения нашумевшей пенсионной реформы. Киселев убежден, что она не является «грабежом населения», однако озвучить размер своей пенсии знаменитый журналист категорически отказался.

«Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? — спросил Дудя Киселев — Размер своей пенсии я не назову — это так же неприлично, как если бы вы, Юрий, сняли штаны».

Говоря о политике, телеведущий рассказал в интервью, что основной ошибкой президента России Владимира Путина, по его убеждению, является чрезмерная доверчивость.

«Он сам знает свои ошибки, думаю, что были человеческие, кадровые ошибки, о которых он сожалеет», — сказал он.