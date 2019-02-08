«Самая обаятельная»: Ирине Муравьевой — 70

Народная артистка России Ирина Муравьева 8 февраля отмечает свой 70-летний юбилей. Несмотря на слухи о том, что она планировала провести его на гастролях в Израиле, по словам самой актрисы, она останется в столице.

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«Ничего подобного. В Москве. Тут куча дел», — ответила она на вопрос «Союзного Вече».

В честь юбилея актрисы, которую зритель полюбил за ее роли в фильмах «Карнавал», «Москва слезам не верит» и «Самая обаятельная и привлекательная». Первый канал планирует показать документальный фильм о Муравьевой «Больше солнца, меньше грусти».

По словам авторов фильма, договориться с легендой экрана было нелегко, так как она не любит давать журналистам интервью. Актриса рассказала, что не любит себя на экране и всю жизнь страдает из-за того, что испытывает неуверенность в себе. Муравьева призналась, что всегда переживает из-за того, что боится плохо сыграть персонажа.

Фоторепортаж: Самая обаятельная и привлекательная: юбилей Ирины Муравьевой __is_photorep_included12171895: 1

Специально к юбилею актрисы в Малом театре работают над новой постановкой с ее участием — она сыграет главную роль в комедии «Всегда зовите Долли!» по пьесе Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!», сообщили представители театра Nation News. Ожидается, что спектакль представят публике в апреле.

Народную артистку России поздравили с юбилеем многие коллеги, друзья и политики. Праздничную телеграмму направил актрисе президент России Владимир Путин.

«Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил в своем поздравлении самобытность и уникальный талант артистки.

«Помимо блестяще сыгранных ролей в кино в Вашей творческой биографии есть и Чехов, и Островский, и Толстой – на сцене Малого театра, которому Вы храните верность уже более двадцати лет, — написал Медведев в телеграмме. — Настоящий мастер импровизации и перевоплощения, Вы покоряете аудиторию своей проникновенной и естественной игрой. На спектаклях с Вашим участием не бывает свободных мест, а зрители неизменно встречают и провожают Вас овациями».

Муравьева во многом случайно посвятила себя актерскому мастерству. Во время обучения в школе она сначала хотела стать учителем младших классов. Решение поступать в театральное училище она приняла уже позже — после того, как увлеклась самодеятельностью. Однако в Щукинском, куда она в том числе подала документы, будущей звезде посоветовали забыть о сцене из-за нехватки данных.

Спустя год ей все-таки удалось поступить в студию при детском театре, где она проработала до 1977 года. С 1973 года Муравьева начала появляться в кино и на телевидении — спектакль по пьесе Евгения Шварца «Два Клена» с ее участием продемонстрировали по советскому телевидению.

Всенародную популярность Муравьевой принесла роль в оскароносном фильме «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

«Большая удача, что встретился с Ирой Муравьевой, нашел ее в тот период, когда она еще не была знаменитой актрисой. Искал исполнительницу на роль Людмилы. Хотя в моем представлении героиня была совсем другой, я, как увидел Иру, предложил ей почитать материал», — рассказал режиссер.

По его словам, через день она посоветовала ему утвердить ее на роль, что показалось ему «правильным», хотя и нетипичным поведением.

«Правда, она на экране себе не понравилась. Почему? Ну, об этом у нее спросите. Вообще частенько критиковала себя. А зря! Ни разу за всю жизнь не промахнулась с ролями — ни в театре, ни в кино», — прокомментировал Меньшов слова актрисы о неуверенности в себе.

Он также выразил восхищение азартом и выдумкой Муравьевой, назвав ее «прирожденной клоунессой» с добрым смехом, которая «раскрашивает замысел» автора.

«После картины «Москва слезам не верит» люди нас узнавали на улицах, улыбались, здоровались», — рассказала о том времени актриса Раиса Рязанова в интервью АиФ.ru.

Фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал», в котором она сыграла в 1981 году, стал хитом проката в СССР — его посмотрели более 30 миллионов зрителей, сама Муравьева была признана лучшей актрисой года по итогам опроса читателей журнала «Советский экран».

Между двумя картинами, которые принесли ей большой успех, актриса также сыграла в работе классика советского авторского кино Вадима Абдрашитова «Охота на лис» вместе с Владимиром Гостюхиным и Дмитрием Харатьяном.

Успех в СССР и признание за рубежом сделали актрису невероятно востребованной. По словам режиссера фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова, ему стоило больших усилий заполучить ее в свой фильм.

«Я полгода ходил за Муравьевой, потому что только ее видел в роли Нади Клюевой! После успеха фильмов «Москва слезам не верит» и «Карнавал» Муравьева отказывалась от многих предложений. Отказалась и от моего», — сказал он.

Режиссер признался, что ему пришлось стоять на коленях перед актрисой, умолять ее мужа и «облизывать» ее следы у Театра имени Моссовета.

Со своим супругом, постановщиком Леонидом Эйдлиным, Муравьева встретилась в труппе Центрального детского театра. В 1975 году у них родился сын Данил, в 1983-м — второй сын, Евгений. Дети знаменитой актрисы приняли решение продолжить актерскую традицию в семье: старший сын поступил в Школу искусств во Франции, а младший — на продюсерский факультет ГИТИСа.