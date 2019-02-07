Гэри Олдман против наркотиков: новая битва лауреата «Оскара»

Утвержден актерский состав ожидаемого многими социального триллера «Сказочная страна». Главные роли в фильме сыграют такие известные актеры, как Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и Вероника Феррес.

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Лауреат «Оскар» Гэри Олдман в последнее время имеет очень плотный график. Последней его работой на сегодняшний день является политический боевик «Хантер Киллер», недавно прошедший в российском прокате. А 24 октября этого года на большие экраны выйдет триллер Джо Райта «Женщина в окне». Также Олдман снимается в картине Закари Адлера «Курьер», где его партенром выступит Ольга Куриленко. Актер получил награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Темные времена».

Что касается, Арми Хаммера, то его ближайший проект — драма «Отель Мумбаи: Противостояние» — выйдет в российский прокат уже 9 мая. Эванджелин Лилли недавно можно было наблюдать в «марвеловском» супергеройском блокбастере «Человек-муравей и Оса». Актриса вернется к образу Хоуп ван Дайн в фильме «Мстители: Финал» 25 апреля.

Постановщиком «Сказочной страны» Николас Джареки наиболее известен фильмом «Порочная страсть» с Ричардом Гиром и Сьюзан Сарандон. Продюсируют новую картину сам Джареки и Кассиан Элвис («Далласский клуб покупателей»). По информации издания Variety, большая часть съемок пройдет в Монреале и Детройте.

В своем фильме Николас Джареки хочет поднять проблему наркотической зависимости, по необычной причине охватившей весь мир в 90-х годах минувшего века. В то время врачи начали прописывать пациентам обезболивающие на основе опиоидов, в результате чего многие пациенты попадали в зависимость от этих препаратов. Это происходило исключительно в интересах фармакологических компаний.

«Разрушительное воздействие опиоидного кризиса распространяется на все общество. Гэри, Арми и Эванджелин — идеальные исполнители, которые смогут показать человеческое лицо этой эпидемии», — считает постановщик.

Социальный триллер расскажет зрителю о так называемом «мире» опиоидов и объединит в себя три сюжетные линии. Первая будет посвящена наркоторговцу, который занимается нелегальными перевозками опиоидного анальгетика фентанила между Канадой и США, вторая — архитектору, который оправляется от зависимости от оксикодона и пытается выяснить правду о своем сыне. Последняя история будет посвящена университетскому профессору, открывающему страшную правду о нанявшей его на работу фармацевтической компании, которая планирует вывести на рынок «не вызывающий привыкания» обезболивающий препарат.

Проект будет представлен на кинорынке European Film Market (EFM), проходящем параллельно со знаменитым Берлинским международным кинофестивалем, который стартовал 7 февраля.

Кинорынок — это фактически деловая выставка-ярмарка, где покупается и продается кинопродукция. На кинорынках проводятся конференции, круглые столы, тематические дискуссии, и мастер-классы. Некоторые организуются как самостоятельные бизнес-мероприятия, а другие проходят одновременно с крупными кинофестивалями.

По размерам European Film Market вполне можно сравнить с кинорынком в Каннах: по данным организаторов, на недавний EFM съехались восемь с лишним тысяч профессионалов киноиндустрии (в том числе около полутора тысяч «покупателей») из 107 стран, показавших примерно 800 фильмов.