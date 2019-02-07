Бабушка не справилась с «Лего»: на что пойдут в России

Лидером российского бокс-офиса по итогам стартовавшего уикенда станет «Лего фильм 2», уверены эксперты. В свои стартовые выходные сиквел любопытной анимационной картины, вышедшей в 2014 году, заработает в районе 110 млн рублей, имея 1500 копий. Таким образом, новичок отечественного проката повторит показатели трех других проектов франшизы (помимо флагманских «Лего фильмов», в ее состав также входят «Лего фильм: Бэтмен» и «Лего Ниндзяго фильм»), которые в свое время собирали за дебютные выходные 90-120 млн рублей.

На второй строчке расположится другая новинка недели — российско-китайская комедия «Как я стал русским». В ходе 7-10 февраля творение Акаки Сахелашвили и Ся Хао, согласно прогнозам, выручит примерно 70 млн рублей с 1200 копий. Картина, надо отметить, могла бы выступить и чуть лучше, не будь отечественный прокат переполнен прямыми конкурентами ленты — речь, в частности, про «Бабушку легкого поведения-2: Престарелые мстители» и «Семью по-быстрому», которые рассчитаны на в целом ту же аудиторию.

В отчаянной борьбе за «бронзу» рейтинга в свою очередь сразятся квест-хоррор «Клаустрофобы», новичок уикенда, и «Зеленая книга», один из главных фаворитов «Оскара» в категории «Лучший фильм», дебютировавший в России еще 24 января.

По мнению прогнозистов, обе ленты в эти выходные финишируют где-то рядом с отметкой в 65 млн рублей. При этом у роуд-миви мест будет значительно меньше — 450 против 700.

Замкнет топ-5 российского бокс-офиса по итогам текущего уикенда, скорее всего, очередная февральская премьера — остросюжетный боевик «Снегоуборщик», главную роль в котором исполнил звезда «Списка Шиндлера» Лиам Нисон, недавно возмутивший США странным расистским высказыванием. За эти выходные фильм заработает приблизительно 50 млн рублей.

Прямо следом за экшн-драмой должна финишировать уже упомянутая «Бабушка легкого поведения 2», лидер двух предыдущих недель, — сиквел комедии с Александром Реввой соберет около 40 млн рублей.

Седьмая строчка, вероятно, достанется военной драме «Спасти Ленинград» режиссера Алексея Козлова, для которой отчетный уикенд станет вторым полноценным в домашнем прокате. За 7-10 февраля картина заработает примерно 35 млн рублей.

Восьмое место, согласно экспертам, займет, возможно, главная (но, естественно, не в кассовом плане) премьера четверга — криминальная драма «Завод», новый работа знаменитого Юрия Быкова, автора нашумевшего «Дурака». В российском прокате лента в стартовые для себя выходные выручит в районе 30 млн рублей, имея всего 400 копий. Добрую половину выручки при этом картине должны принести кинозалы Москвы и Санкт-Петербурга, где режиссер особо востребован.

Девятой станет комедия «Семья по-быстрому» с Марком Уолбергом и Роуз Бирн, отечественная премьера которой состоялась ровно семь дней назад, — приблизительно 20 млн рублей.

Наконец, замкнет десятку сильнейших «Т-34», еще одна российская военная драма, вышедшая в прокат аж 1 января. Картина, ранее установившая несколько исторических достижений, заработает около 16 млн рублей.