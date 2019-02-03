Американцы за стеклом: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса по итогам прошедшего уикенда оказался новый триллер автора «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана «Стекло», заключительная часть супергеройской трилогии знаменитого режиссера. Свое третье «золото» домашнего проката лента, в которой сыграли Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон, сумела добиться даже с учетом скромных сборов (всего $9,5 млн) и внушительного падения зрительского интереса (аж на 49,5% за неделю), что красноречиво говорит об общем заработке западных кинотеатров в минувшие выходные.

Второй стала комедийная драма «1+1: Голливудская история», американская адаптация популярной в России французской ленты «1+1», вышедшей на экраны еще в 2011 году и претендовавшей на получение «Золотого глобуса». Четвертый уикенд в США принес картине, продюсированием которого занималась компания печально известного Харви Вайнштейна, $8,85 млн.

Замкнул тройку сильнейших новичок — криминальный боевик «Мисс Пуля», главную роль в которой исполнила обладательница «Золотого глобуса» за «Девственницу» Джина Родригез. Работа Кэтрин Хардвик («Короли Догтауна»), согласно прогнозам экспертов, должна была стартовать в Штатах на первой строчке и с как минимум $9,5 млн заработка, однако ожиданий не оправдала, собрав всего 6,7 млн.

На четвертой позиции финишировал супергеройский боевик «Аквамен», для которого отчетные выходные были уже седьмыми в американском прокате. За первые три дня февраля высокобюджетная лента Джеймса Вана, обладающая ярким актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Уиллем Дефо), заработала $4,8 млн, доведя общемировую выручку до $1,106 млрд. Ранее, к слову, блокбастер добился статуса самого кассового проекта среди всех экранизаций комиксов DC.

Последним представителем топ-5 стал мультипликационный шедевр «Человек-паук: Через вселенные», главный фаворит «Оскара» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» — $4,4 млн за восьмые выходные в США.

Прямо следом за первой пятеркой расположился другой претендент на приз от Американской академии кинематографических искусств и наук, правда, уже в главной категории — «Лучший фильм». В ходе 1-3 февраля «Зеленая книга», стартовавшая в домашнем прокате еще в середине ноября, собрала $4,3 млн.

Седьмое место занял дебютант минувшей недели — детская приключенческая сказка «Рожденный стать королем». ЛЗа минувшие выходные лента заработала $4,2 млн.

Восьмая строчка досталась еще одному доброму фильму для всей семьи — картина «Путь домой», главным героем которой является милая (даже очень милая) собака, да еще и говорящая. За четвертый уикенд в Штатах экранизация книги Брюса Кэмерона, автора не менее классной «Собачьей жизни», пополнила собственную кассу на $3,5 млн.

Девятым стал хоррор «Клаустрофобы» — $2,7 млн за пятые выходные в Америке.

Наконец, замкнула топ-10, пожалуй, самая примечательная новинка минувшей недели — документалка великого Питера Джексона «Они никогда не станут старше», созданная из уникальных архивных кадров Первой мировой войны. Имея всего 735 копий (для сравнения — у всех остальных фильмов из списка было как минимум 1900+ мест), проект заработал $2,4 млн.

Добавим, что уже на следующей неделе в борьбу за первое место американского бокс-офиса вступит «Лего Фильм 2», который, скорее всего, без особых проблем станет лидером домашнего проката — уж $10 млн анимационная лента точно заработает.