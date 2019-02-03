«Встречусь с Путиным»: Зеленский не боится мести радикалов

Кандидат в президенты Украины на выборах 31 марта шоумен Владимир Зеленский в случае победы будет стараться наладить отношения с Москвой и – в первую очередь – вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путины. Об этом сам актер рассказал на встрече с послами западных стран в офисе представительства Европейского союза в Киеве.

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Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, дипломаты спросили: не боится ли Зеленский, что администрацию президента Украины после этого сожгут радикалы, сообщают украинские СМИ, но не приводят ответа кандидата.

Реагируя на это, член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков указал, что украинцы хотят прекращения гражданской войны, передает ФАН.

«Я полагаю, он держит нос по ветру. Зеленскому известны результаты социологических опросов. Они свидетельствуют о том, что большая часть граждан Украины хочет мира. Причем многие считают, что это будет возможно благодаря предоставлению автономии Донбассу. Зеленский не говорит о том, что будет решать вопрос самоопределения Донбасса, а заявляет о том, что намерен встретиться с нашим президентом, чтобы обсудить данную проблему и тему Крыма», — указал парламентарий.

Он также добавил, что отсутствие политического опыта может оказаться даже на руку Зеленскому.

«У Зеленского нет опыта, но при этом и нет никаких серьезных отягощений в политике. У него очень низкий антирейтинг.

Его слова — это настроение избирателей Украины. Я считаю, подобные заявления хороши как для нас, так и для Украины. Мы же тоже не хотим войны в соседнем государстве, не хотим, чтобы Донбасс страдал. Мы надеемся, что с выборами муки ДНР и ЛНР закончатся. Правда, надеяться на это, если снова выберут [действующего президента Украины Петра] Порошенко, не приходится», — заключил Цеков.

Касательно другого кандидата на пост президента Украины – бывшего председателя правительства страны Юлии Тимошенко – то в Москве не исключают ее поражения.

«У нее колоссальный политический опыт, но я уверен, что он не пойдет ей на пользу. Возможно, она и дальше будет прибегать к ультранационалистической и антироссийской риторике, но при этом она прекрасно понимает, что не выполнит те обещания, которые озвучивает в рамках своей предвыборной кампании», — указал член верхней палаты российского парламента.

Три дня назад стало известно, что Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, выяснили социологи группы «Рейтинг». Согласно результатам опросов общественного мнения, 41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих президентских выборах поддержат около 19% от общего числа тех украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Второй в избирательной гонке по состоянию на середину — конец января идет экс-лидер рейтинга Юлия Тимошенко: бывшему премьер-министру Украины симпатизируют примерно 18,2% граждан. Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то на данный момент его поддерживают всего 15,1% украинцев.

В первую пятерку рейтинга также вошли лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко — 10% и 8,5% соответственно.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обозначил позицию США по президентским выборам на Украине. Это произошло во время телефонного брифинга. По его словам,

Вашингтон пока не видит явного лидера в предвыборной гонке на Украине, так как никто из кандидатов пока не смог набрать 20% потенциальных голосов избирателей.

«Поэтому на данном этапе совершенно непредсказуемо, кто сможет на самом деле победить. США будут готовы работать с любым демократически избранным лидером Украины», — заключил американский дипломат.

Вместе с тем, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что в Вашингтон не уверен в победе президента Украины Петра Порошенко. Силовик объяснил это высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах.

«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — заявил правоохранитель.

На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 28 кандидатов на пост президента. Это рекордное количество участников президентской гонки в истории Украины, передает НСН.