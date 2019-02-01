Все мысли о «Евровидении»? Почему Лоза не отмечает юбилей

Музыкант Юрий Лоза, которому 1 февраля исполнилось 65 лет, заявил, что не планирует отмечать юбилей в качестве артиста эстрады, как это принято в российской шоу-бизнесе. Согласно имениннику, глобальных задач у него уже не осталось, тогда как подгонять какие-либо события под круглые даты, по его мнению, «неестественно».

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«Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать. В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать, — передает слова Лозы ТАСС. — Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно».

Ранее бывший участник группы «Зодчие» намекнул, что не против создать песню для международного песенного конкурса «Евровидение». О готовности написать композицию для популярного шоу он якобы заявил в разговоре с Юрием Аксютой, отвечающим за музыкальное и развлекательное вещание на Первом канале. Позднее, впрочем, Лоза уточнил, что его не совсем правильно поняли.

Фоторепортаж: Эксперт во всем: юбилей Юрия Лозы __is_photorep_included12157249: 1

«Я сказал, что в России достаточно хороших композиторов, способных написать песню для этого конкурса. На что Аксюта заявил, что композиторов у нас нет с тех пор, как бывший басист «Автографа» Леня Гуткин уехал в Америку. Все композиторы теперь там. И мы к ним едем за песнями», — поведал юбиляр.

По мнению музыканта, российских авторов не привлекают к «Евровидению» из-за якобы существующей «системы откатов».

«Это система откатов, которая работает у нас в России повсеместно. Потому что под американского композитора можно выбить гораздо больший бюджет, чем под российского, даже несмотря на то, что это Леня Гуткин, который туда эмигрировал. Если песню в Америке заказывают, они просят на это больше денег, понимаете, чем они пойдут к Лозе, а им скажут: «Почему вы берете миллион на Лозу?» — цитирует его ФАН.

Комментируя грядущий конкурс, который в предстоящем мае примет Израиль, Лоза отметил, что на состязание от России можно отправлять абсолютно любого артиста (отечественный участник «Евровидения», напомним, до сих пор не определен), главное — не ставить во главу угла задачу обязательно победить.

«Кто бы мог достойно выступить? Да кто угодно. Все равно, кого туда слать, главное — не ставить задачу победить. Задача — представлять Россию. Посмотрите на французов. Они представляют свою страну без задачи победить. А потому они интересны, самобытны, оригинальны. Взять, например, Патрисию Каас. Она приехала на «Евровидение» в 2009-м, спела на французском, заняла свое восьмое или какое там место и отправилась в европейское турне. Потому что она интересна. А Дима Билан занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар. Потому что ничем новым он Европу не удивил. Он не интересен», — отрезал Лоза.

Коснулся музыкант и, по его мнению, главной проблемы современного российского шоу-бизнеса — наплевательского отношения к авторам, благодаря творчеству которых артисты становятся звездами.

«Сегодняшнее поколение — это не создатели, как это было раньше, а пользователи. Целое поколение пользователей, для которых упаковка важнее содержания.

Кто-то придумал песню, а кто-то ее спел. Но создатели, творцы контента сейчас находятся ниже плинтуса. Вы не найдете в интернете информацию о людях, которые пишут песни Стасу Михайлову. Их имен нет даже на его официальном сайте. Они растворились. Главное — упаковка. Так же и с Филиппом Киркоровым. Люди думают, что он сам песни пишет, а он ни строчки не написал. Как и Николай Басков. Они все упаковщики контента, созданного не ими. Им так удобно подавать материал. Это их возвеличивает в глазах народа. Шутки Евгению Петросяну тоже придумывает не Петросян. Но народ считает, что это он такой умный и остряк», — посетовал Лоза.