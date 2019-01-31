Умерла звезда «Операции «Ы»

В четверг, 31 января, в Москве на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая. По информации «Пятого канала», прославленной актрисы театра и кино не стало примерно в 13:00 по столичному времени. Предварительной причиной смерти Валентины Федоровны называется остановка сердца.

Согласно источнику, в момент трагедии Березуцкая находилась у себя дома под присмотром сиделки — и внезапно ей стало тяжело дышать. На место происшествия в оперативном порядке была вызвана скорая помощь, однако спасти знаменитую артистку медикам не удалось: те сначала диагностировали звезде «Операции «Ы» кому, а затем были вынуждены констатировать смерть всенародной любимицы.

Отмечается, что о дате и месте прощания с Валентиной Федоровной будет объявлено позднее.

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ФАН в свою очередь подчеркивает, что Березуцкая скончалась от острой сердечной недостаточности. Издание также сообщает, что в последнее время артистка нередко жаловалась на боли в области сердца.

Валентина Березуцкая родилась 28 июля 1932 года в Курской области. Будучи дочерью военного, Валентина Федоровна в детстве частенько перебиралась вместе с семьей с места на место: вскоре после появления на свет родители перевезли дочку на Дальний Восток, в военные годы она была эвакуирована в Сибирь, а уже после победы советских войск и вовсе оказалась в Корее, где ее отец получил временное назначение.

По возвращении в СССР Березуцкая решилась на переезд в Москву. В столице она поступила (а немногим позднее — успешно закончила) актерский факультет ВГИКа. После выпуска из учебного заведения начинающая артистка была распределена в штаты киностудии «Мосфильм» и театра-студии киноактера, где впоследствии построила долгую и успешную карьеру.

В кино Валентина Федоровна дебютировала еще во время обучения в институте, сыграв небольшую роль в ленте «Об этом забывать нельзя» режиссера Леонида Лукова. Вскоре пришла к молодой актрисе и первая популярность: девушку стала узнавать на улицах после выхода на экраны картины «Тугой узел» с Олегом Табаковым.

Закрепили популярность актрисы роли в таких фильмах, как «В степной тиши», «Половодье», «Непридуманная история», «На завтрашней улице», «Бабье царство», «Весенняя путевка», «Семь стариков и одна девушка», «Внимание, черепаха!» и «Поезд в завтрашний день».

Отметилась Валентина Федоровна и в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», премьера которой состоялась в середине 1960-х. В культовом для советского кинематографа проекте она сыграла одну из пассажирок автобуса, появляющуюся в кадре в ходе новеллы «Напарник».

Удивительно, но всенародное признание пришло к актрисе только в российские годы. В 1992-м она, в частности, была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка страны». А еще спустя 12 лет — в 2004-м — Березуцкую наградили премией «Ника»: Валентина Федоровна абсолютно заслуженно первенствовала в номинации «Лучшая главная женская роль» за фильм «Старухи», ставший одним из главных в ее карьере.

Последней заметной актерской работой Березуцкой оказалась роль в драме Геннадия Сидорова «Роман с кокаином», вышедшей на экраны в 2013 году. Всего на счету прославленной артистки участие в 100 с лишним фильмах советского и российского кинематографа.

Мужем Валентины Федоровны долгое время являлся актер и работник «Мосфильма» Владимир Агеев: в счастливом браке деятели искусства прожили более 33 лет. Семейную идиллию супругов прервала смерть Владимира Юрьевича, ушедшего из жизни в 1990-м.

Добавим, что в минувшем октябре не стало другой звезды «Романа с кокаином» — Александра Машаткова. Известный артист театра и кино, сыгравший в «Склифосовском» и многих других больших проектах, скончался на 59-м году жизни — согласно СМИ, смерть актера произошла в результате отрыва тромба.